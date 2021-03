Book Track: Bücherverwaltung erhält Update mit neuer Grafik und Zitate-Option

Von der Bücherverwaltungs-App Book Track (App Store-Link) haben wir in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet. Die Anwendung richtet sich an Leseratten, die den Überblick über ihre eigene Sammlung behalten wollen. Die Universal-App für iPhone und iPad ist derzeit zum Preis von 5,49 Euro im deutschen App Store erhältlich und kann auf alle Geräte geladen werden, die mindestens über 45 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 13.0 oder neuer verfügen. Auch an eine deutsche Lokalisierung hat Entwickler Simone Montalto bereits gedacht.

„Book Track wurde für iPhone, iPad und Mac entwickelt, um auf einfache Weise den Überblick über die Bücher zu behalten, die du gekauft hast und die du lesen möchtest“, heißt es vom Entwickler Simone Montalto. „Verwalte deine persönliche Sammlung und Wunschliste, suche nach Büchern nach Name oder Autor, führe einen Barcode-Scan durch oder gebe sie manuell ein. Das Digitalisieren deiner persönlichen Bibliothek war noch nie einfacher und schneller.“

Dynamische Schriftarten und verbessertes Drag & Drop

Mit dem heutigen 8. März 2021 hat der Entwickler nun die neueste Fassung seiner Bücher-App im App Store veröffentlicht. Book Track 2.1.0 kommt mit einigen neuen Features daher, darunter eine neue überarbeitete Grafik, ein neues Cover-zentriertes Buchlisten-Layout und eine bessere Integration von Drag & Drop.

Weiterhin hält Book Track 2.1.0 einen komplett neuen Zitate-Bereich bereit, um alle Lieblingszitate im Blick behalten zu können und sie als Bild exportieren und teilen zu können. Die App wird auch dynamische Schriftarten unterstützen, die den Geräteeinstellungen folgen. Das Update steht ab sofort allen Nutzern der Anwendung kostenlos im deutschen App Store zum Download zur Verfügung. Von bisherigen Usern gibt es im Durchschnitt sehr gute 4,6 von 5 Sternen im App Store – und auch wir können die praktische und durchdachte App allen Bücherfreunden wärmstens ans Herz legen.