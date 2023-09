Bosch: Smart Home-Software integriert neue Geräte und Wärmeüberschuss-Dienst

Das Bosch Smart Home-System hat per Update weitere Geräte in Apples HomeKit verfügbar gemacht. Der noch relativ neue Bosch Smart Home Controller II unterstützt nun in Verbindung mit einem Funk-Stick (868 MHz) die folgenden Geräte und ermöglicht ihnen die Einbindung in Apples HomeKit: Heizkörper-Thermostat, Lichtsteuerung Unterputz, Rauchwarnmelder, Raumthermostat, Fußbodenheizung (24V/230V), Rollladensteuerung Unterputz, Tür-/Fensterkontakt, Zwischenstecker und Dimmer.

Darüber hinaus gibt es drei weitere Neuerungen für das Bosch Smart Home-System:

Reichweitenverlängerung: Die Geräte Zwischenstecker kompakt, Licht-/Rollladensteuerung II, Raumthermostat II 230 V, Smartes Relais und Dimmer können die Funksignal-Reichweite für bestimmte Produkte verlängern. Nun können Sie beim Durchführen eines Signalstärketests sehen, über welchen Weg die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Smart Home Controller aufgebaut wird. Dort sehen Sie auch, welche Geräte das Signal verstärken und wie stark das Signal an den einzelnen Geräten ist.Zu finden unter „Mehr“ > „Geräte“ > „Gerätetyp“ > „*Individueller Gerätename*“ > „Signalstärketest“.

Neuer Dienst Wärmeüberschuss: Bei einem hohen Energieüberschuss durch Ihre Photovoltaik-Anlage kann Ihr Heizsystem temporär zusätzliche Wärme erzeugen. Mit der neuen Funktion „Wärmeüberschuss" im Dienst „Energiemanager" können Sie in Verbindung mit einer Wärmepumpe den selbst erzeugten Strom nutzen, um Räume in Ihrem Haus stärker zu beheizen. So reduzieren Sie den Verbrauch, wenn der Solarertrag wieder nachlässt. Zu finden unter „Dienste" > „Energiemanager" > „Wärmeüberschuss". Diese Funktion setzt den Energiemanager und kompatible Geräte voraus.

Service-Meldungen direkt vom Kundendienst: Mit den neuen Service-Meldungen kann das Kundendienstteam Sie nun direkt über aktuelle Wartungsarbeiten und Störungen informieren. Sollte dies nicht gewünscht sein, können diese Benachrichtigungen über „Mehr" > „System" > „Benachrichtigungen" deaktiviert werden.

Darüber hinaus gibt es ein paar Verbesserungen für einige der Smart Home-Geräte von Bosch, um beispielsweise Zeitpläne als Aktion in einem Szenario einzustellen oder zu ändern. Das Raumthermostat II 230 V unterstützt darüber hinaus den Heizungstyp „Radiator“ und kann mit dem Heizkörper-Thermostat II im selben Raum verbunden werden, um den aktuellen Temperaturmesswert zu senden. Die Bosch-App für iOS (App Store-Link) ist zudem jetzt voll mit iOS 17 kompatibel. Alle Änderungen, Bugfixes und Hinweise zur neuen Bosch Smart Home-Software gibt es auch im Changelog auf der Bosch-Website.