iOS 17: Diese interaktiven Widgets lassen sich auf dem Homescreen nutzen

Eines der prominent beworbenen Features vom neuen iOS 17 ist die Möglichkeit, nun auch interaktive Widgets auf dem Homescreen nutzen zu können. Wir stellen einige Apps vor, die diese neue Funktion bereits unterstützen.

Spark Mail

Mit den interaktiven Widgets vom E-Mail-Client Spark können User E-Mails löschen oder als erledigt markieren, um sie zu archivieren, ohne die Spark-App öffnen zu müssen. Spark verfügt auch über Optionen, um E-Mails direkt aus verschiedenen Kategorien (Personen, Priorität, Newsletter, Benachrichtigungen und Alle E-Mails) im Spark-Widget anzuzeigen. Spark erhält außerdem neue Drag-and-Drop-Funktionen auf dem iPad zum Hinzufügen von Anhängen und App Shortcuts zum Erstellen von Kalenderereignissen, Öffnen einer Prioritätenliste und mehr. Spark Mail lässt sich kostenlos in der Basisversion nutzen und über ein Premium-Abo upgraden.

Just Press Record

Der praktische Audio-Recorder Just Press Record hält deutlich mehr Funktionen als Apples-Standard-Anwendung bereit. Mit Version 47.0 wurde die App für iOS 17 und watchOS 10 vorbereitet und erlaubt es nun auch, das vorhandene Widget interaktiv zu nutzen. Es ermöglicht das Starten und Stoppen einer Aufnahme sowie die Anzeige der verstrichenen Dauer. Just Press Record finanziert sich über einen einmaligen Kaufpreis in Höhe von 5,99 Euro und kann danach auf iPhones, iPads, der Apple Watch und dem Mac verwendet werden.

Lori: AI Chat Client

Die App Lori erlaubt es, die künstliche Intelligenz des Chatbots ChatGPT in einem angenehmen Design und auf vielfältige Art und Weise zu nutzen. Mit dem Release von iOS 17 hat Lori eine Option spendiert bekommen, die App direkt vom Sperrbildschirm nutzen zu können. Dazu tippt man einfach auf das neue interaktive Widget und antwortet direkt auf die Push-Benachrichtigung. „Genau wie bei deiner Lieblings-Messenger-App – kinderleicht direkt vom Sperrbildschirm“, heißt es dazu vom Entwicklerteam. Der Download von Lori ist gratis und finanziert sich über In-App-Käufe für erweiterten Zugriff.

Dark Noise

Mit Dark Noise lassen sich Ambient Sounds abspielen, um zu entspannen oder eine beruhigende Geräuschkulisse im Hintergrund zu haben. In der kürzlich veröffentlichten Version 3.2 wurden alle Widgets komplett neu aufgebaut, um sie mit den neuen interaktiven Widgets von iOS 17 kompatibel zu machen. So kann man nun Sounds über das anpassbare Widget auf dem Homescreen, dem Sperrbildschirm oder im StandBy-Modus starten und stoppen, ohne die App selbst öffnen zu müssen. Dark Noise ist kostenlos erhältlich und finanziert sich über ein Abo.