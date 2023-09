Bose QuietComfort Ultra: Neue Kopfhörer und Earbuds angekündigt

Anfang August hatten wir euch schon vom dem Leak zur den neuen Bose QuietComfort Ultra Earbuds und Kopfhörern berichtet. Gestern wurden die neuen Kopfhörer der beliebten QuietComfort-Serie nun offiziell angekündigt. Wir haben alle Features für euch zusammengefasst.

Angekündigt sind drei neue Modelle der QuietComfort-Serie: Die Bose QuietComfort Ultra Headphones, die Bose QuietComfort Ultra Earbuds und die Bose QuietComfort Headphones. Bei allen Modellen dabei: Die viel gelobte Geräuschunterdrückung, hochwertige Audioqualität, Tragekomfort und Stabilität.

Die Ultra-Modelle zeichnen sich darüber hinaus durch ein neues Design und das neue „Bose Immersive Audio“ aus, das Spatial Audio für alle zugänglich machen will und laut Bose „eine breitere, räumlichere Klangbühne“ erzeugt“, damit „Inhalte mehrdimensional und vielschichtig werden, unabhängig von der Audioplattform oder dem Gerät“. Bose Immersive Audio kommt dabei in zwei Modi – Still und Motion – die die Audiowiedergabe eurer Bewegung anpassen.

Bose QuietComfort Ultra Headphones: Mit Spatial Audio

Die Bose QuietComfort Ultra Headphones sollen die Bose QuietComfort 700 Kopfhörer als Boses Flagschiff-Kopfhörer ersetzen. Die Ultra-Headphones kombinieren dafür die angesprochene Bose Immersive Audio, die bekannte Noise-Canceling-Technologie und die CustomTune-Audiokalibrierung, die den Sound für eure Ohren optimiert.

Das neu entwickeltes System umfasst eine eigene Signalverarbeitung, einen robusten Chipsatz und fortschrittliche Mikrofone, sodass auch Anrufe unverzerrt getätigt werden können.

Die Headphones sind ausgestattet mit physischen Bedienelemente an den beiden Hörmuscheln. An der rechten Hörmuschel findet ihr eine Taste zum Einschalten/Bluetooth-Pairing, eine kapazitive Touch-Leiste für die Lautstärkeregelung und den Zugriff auf Shortcuts sowie eine Multifunktionstaste zum Umschalten zwischen den Hörmodi, zum Annehmen oder Beenden von Anrufen und zur Steuerung der Inhaltswiedergabe. Die linke Hörmuschel verfügt über eine LED-Anzeige, eine 2,5-mm-Buchse und einen USB-C-Ladeanschluss.

Die QuietComfort Ultra Headphones bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden mit einer einzigen Ladung, wenn Bose Immersive Audio ausgeschaltet ist, und bis zu 18 Stunden, wenn Immersive Audio eingeschaltet ist.

Bose QuietComfort: Nachfolger der QuietComfort 45

Falls ihr besondere Extras wie Spatial Audio nicht unbedingt benötigt, dann könnt ihr auch zu den etwas günstigeren Bose QuietComfort Kopfhörern greifen. Im Vergleich zum Ultra-Modell zahlt man hier 100 Euro weniger, der Listenpreis liegt bei 399,95 Euro. Offiziell wird dieses Modell als direkter Nachfolger der beliebten QC45er-Serie vermarktet. Auch hier sind bereits Vorbestellungen möglich, die Auslieferung beginnt sogar schon ab dem 26. September. Zudem gibt es neben Schwarz und Weiß mit Grün eine dritte Farboption.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds: Die In-Ear-Kopfhörer

Die neuen Bose QuietComfort Ultra Earbuds, die die Bose QC Earbuds II ersetzen werden, sind ebenfalls ausgestattet mit Bose Immersive Audio, Noise-Canceling-Technologie, CustomTune-Audiokalibrierung und Touch-Steuerung. Außerdem sind sie IPX4-zertifiziert.

Gearbeitet hat man vor allem an der Audioqualität von Anrufen: Adaptive Filter und eine dynamische Mikrofonmischung sollen dafür sorgen, dass die Sprachaufnahmen auch in geräuschvollen Umgebungen besser verständlich ist. In Echtzeit wird ermittelt, welches Mikrofon an welchem Bud die geringsten Windgeräusche aufweist, und welche Filter es braucht, um die Stimme des Nutzers noch klarer zu machen.

Die QuietComfort Ultra Earbuds bieten mit einer einzigen Ladung eine Akkulaufzeit von bis zu sechs Stunden, wenn Bose Immersive Audio ausgeschaltet ist, und bis zu vier Stunden, wenn Immersive Audio eingeschaltet ist.

Beide Ultra-Modelle sind außerdem mit der Snapdragon Sound Technology Suite ausgestattet, die den neuesten Qualcomm aptX Adaptive Codec für Audio-Streaming unterstützt und für verlustfreies Audio sorgt.

