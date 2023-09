Roborock Dyad Pro Combo: Wisch- und Staubsauger jetzt erhältlich

Im Rahmen der Internationalen Funkausstellung in Berlin wurde vor etwas mehr als zwei Wochen der Roborock Dyad Pro Combo angekündigt. Jetzt könnt ihr das neue 4-in-1-Gerät zu Bodenreinigung bei Amazon bestellen. Zum Start des Wisch- und Staubsaugers gibt es einen 50 Euro Rabattcoupon, so dass ihr nur 499 statt 549 Euro (Amazon-Link) bezahlt.

Aus persönlichen Erfahrungen kann ich euch nur zu einem Gerät dieser Art raten. Ich habe vor mehr als einem Jahr mit dem Philips AquaTrio 9000 begonnen und setze aktuell einen Eufy Mach V1 Ultra ein, um meine Hartböden per Hand zu wischen. Im Vergleich zum klassischen Wischmopp und Eimer ist das einfach eine riesige Erleichterung, die natürlich auch der Roborock Dyad Pro Combo bietet.

Der Roborock Dyad Pro Combo hilft auf allen Böden

Beim neuen Combo-Gerät, das in einer großen Ladestation untergebracht ist, ist alles dabei, was man für die manuelle Bodenreinigung benötigt. Neben dem Wischsauger, der bis auf 1 Millimeter an Kanten herankommt, kann das Zubehör auch einfach zu einem klassischen Akku-Staubsauger umgerüstet werden. So könnt ihr problemlos auch Teppiche oder das Sofa absaugen.

Ein echtes Highlight ist die Selbstreinigung des Wischers. Er wird einfach in die Station gestellt und erledigt nach Knopfdruck den Rest quasi komplett von alleine. Beim Roborock Dyad Pro Combo ist es eure einzige Aufgabe, den Wassertank zu leeren.

Sollte ihr bereits einen Akku-Staubsauger im Einsatz haben, dann benötigt ihr den Roborock Dyad Pro Combo nicht unbedingt. Dann greift ihr lieber zum Roborock Dyad Pro, den wir bereits ausführlich für euch getestet haben. Hier gibt es aktuell sogar einen 100 Euro Coupon, der den Preis auf starke 349 Euro (Amazon-Link) reduziert.

Die wichtigsten Features des Wisch- und Staubsaugers im Überblick