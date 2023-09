Little Nightmares: Süßes Horror-Adventure kommt am 12. Dezember

Erst im Mai ist mit Very Little Nightmares eine Apple Arcade Version des mobilen Ablegers im App Store erschienen. Falls euch das Horror-Adventure in der kleinen Version gefallen hat, dann gibt es eine gute Nachricht: Little Nightmares (App Store-Link) ist bereit für den Einzug im App Store.

Little Nightmares von Playdigious ist bereits im App Store gelistet und kann vorbestellt werden, erscheinen soll es erst am 12. Dezember. Falls ihr euch jetzt für einen Kauf entscheidet, könnt ihr allerdings 30 Prozent sparen. Vorbestellungen für das Premium-Spiel werden mit 6,99 Euro berechnet, später werden dann 9,99 Euro fällig.

Erlebe Little Nightmares und tauche ein in eine düstere, skurrile Geschichte, die dich mit deinen Kindheitsängsten konfrontiert! Hilf Six bei der Flucht aus dem Schlund – einem riesigen, geheimnisvollen Gebiet, das von verdammten Seelen bevölkert wird, die sich nach ihrem nächsten Mahl sehnen. Auf deiner Reise erkundest du ein gruseliges Puppenhaus, zugleich ein Gefängnis, aus dem es zu entkommen gilt, und auch ein Spielplatz voller Geheimnisse.

Mit iCloud-Sync und Controller-Unterstützung

Das bereits seit einigen Jahren für andere Plattformen verfügbare Little Nightmares wurde vom französischen Publisher extra für iPhone und iPad angepasst. Die Benutzeroberfläche ist optimiert worden, Game Center ist ebenfalls mit dabei. Zudem dürften wir uns über eine iCloud-Synchronisation und eine Unterstützung für MFi-Controller freuen.

Ich kann es jedenfalls kaum erwarten, mit dem kleinen Mädchen durch die Gänge zu schleichen, kleine Puzzle zu lösen und mich erschrecken zu lassen. Schade nur, dass es bis zum 12. Dezember noch eine ganze Weile ist…