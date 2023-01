Bowers & Wilkins: Zweite Generation der True Wireless In-Ear-Kopfhörer vorgestellt

Im Audio-Bereich zählt Bowers & Wilkins zu den Premium-Marken. Ich selbst nutze immer noch gerne die MM-1-Lautsprecher an meinem Schreibtisch, leider sind die nicht mehr im Handel erhältlich. Und auch an das erste Bowers & Wilkins Zeppelin erinnere ich mich gerne zurück – ein ikonischer Lautsprecher, damals noch mit dem 30-Pin-Dock für die ersten iPhones und iPods.

Jetzt hat Bowers & Wilkins die zweite Generation von gleich zwei True Wireless In-Ear-Kopfhörer vorgestellt. Mit Preisen von 299 und 399 Euro ist das zwar kein günstiger Spaß, dafür bekommt man aber auch einiges geboten.

Der Bowers & Wilkins Pi7 S2 übernimmt den Hi-Res-Sound seines Vorgängers und punktet mit Verbesserungen in Sachen Konnektivität, Akkulaufzeit und Benutzerkomfort. Er ist in drei neuen Farben erhältlich. Sowohl der Pi7 S2 als auch der Pi5 S2 verfügen nun über eine erweiterte Wireless-Konnektivität: Ihr optimiertes Antennendesign mit einer höheren Bluetooth-Reichweite von bis zu 25 Metern garantiert ein noch besseres und stabileres Hörerlebnis.

Beide In-Ear-Modelle liefern zudem eine längere Akkulaufzeit von bis zu fünf Stunden. Dank der bewährten Schnelllade-Funktion reichen lediglich 15 Minuten Ladezeit für weitere zwei Stunden Hörgenuss. Darüber hinaus liefert das Ladecase eine zusätzliche Akkulaufzeit von bis zu 16 (Pi7 S2) bzw. 19 Stunden (Pi5 S2).

Wireless Retransmission als technisches Highlight

Während man die App-Anbindung auch bei den meisten anderen Herstellern bekommt, finde ich das Feature Wireless Retransmission besonders spannend. Das Ladecase des Pi7 S2 kann einfach mit einem Audio-Kabel an eine externe Quelle angeschlossen werden, beispielsweise ein Bordunterhaltungssystem im Flugzeug, um den Sound per Bluetooth an die In-Ears weiterzuleiten.

Der Bowers & Wilkins Pi7 S2 ist ab sofort für 399 Euro in den Farben Satin Black, Canvas White und Midnight Blue erhältlich. Der Pi5 S2 folgt ab Frühling 2023 in den Farben Cloud Grey, Storm Grey, Spring Lilac und Sage Green.