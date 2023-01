Apples Support-Webseite hat ein neues Design bekommen

Die Support-Webseite von Apple hat diese Woche ein schon länger nötiges Design-Update bekommen: Große Bilder, neue Icon und drei Kacheln für den Schnelleinstieg zu den am häufigsten vorkommenden Supportthemen bestimmen nun das neue Design, das deutlich moderner ist als die Vorversion.

Der Entwickler Mario Guzman hatte gestern auf Mastodon seine Entdeckung des gestalterischen Facelifts der Apple-Support-Webseite kundgetan. Die „langweiligen, flachen Icons“ seien nun ersetzt worden und die Webseite nutze nun „Bilder und bunte Icons“, schrieb er. Auch wir haben mal reingeklickt. Und tatsächlich: Die Seite kommt wirklich moderner daher.

Was ist neu?

Den Einstieg bilden große Bilder von Apple-Produkten und deren Nutzern. Direkt darunter folgen Quick-Links zu den einzelnen Produktkategorien, wie iPad, iPhone und Co. Besonders praktisch sind die drei Kacheln, die unterhalb der Quick-Links platziert sind und einen Schnelleinstieg in die am häufigsten vorkommenden Apple-Support-Themen bieten:

Apple-ID oder Passwort vergessen

Reparatur von Apple

Abrechnung und Abonnements

Wer sein Anliegen anhand der drei vorgeschlagenen Themen nicht abgedeckt findet, kann sich auch einer Suchfunktion bedienen, um die passende Lösung für das jeweilige Problem zu finden.

Auch die neueste iOS- und iPadOS-Version wird auf der Support-Seite kurz angeteasert. Über einen Hilfelink können Nutzende sich eine Anleitung zum Updaten ansehen.

Apple Care+ und Apple Trade In werden auf der neuen Seite ebenfalls kurz angesprochen. Zusätzlich gibt es Hinweise zu sicheren und zuverlässigen Reparaturen und Warnhinweise vor gefälschten Teilen und Betrugsversuchen in Zusammenhang mit Geschenkkarten.

Insgesamt wirkt das neue Design deutlich frischer und fügt sich nahtlos in den Rest der Apple-Seite ein. Die Vorgängerversion hatte bis zum Update noch Bilder alter Geräte und Software gezeigt. Eine Aktualisierung der Inhalte war also auf jeden Fall nötig. Dass nun das ganze Design überarbeitet wurde, ist ein nettes Extra für die Nutzenden.