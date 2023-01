Tado: Unternehmen schließt 43 Millionen Euro Finanzierung ab

Das Münchener Unternehmen Tado, das für seine smarten Thermostate bekannt ist, hat nun den Abschluss einer neue Finanzierungsrunde mit dem europäischen Investment-Haus Trill Impact Ventures, Bayern Kapital, Kiko Ventures und Swisscanto verkündet. Über 43 Millionen Euro darf sich das Unternehmen freuen, das im Laufe diesen Jahres profitabel sein möchte.

Die genannten Investoren Trill Impact Ventures, Bayern Kapital, Kiko Ventures und Swisscanto gesellen sich als neue Investoren von Tado dazu. Auch bestehende Geldgeber wie Noventic und Target Partners schossen nochmal Kapital hinzu.

Seit der Gründung in 2011 entwickelt Tado energieeffiziente Thermostate und Lösungen, die mit über 95 Prozent aller europäischen Heizkörper und Co. kompatibel sind. Durchschnittlich bis zu 22 Prozent an Heizkosten könnten Nutzenden mit den Produkten von Tado sparen, schreibt das Unternehmen.

Neues Geld, neue Pläne

Seit 2022 hat Tado sein Geschäft mit den smarten Thermostaten verdoppelt. Über 3 Millionen Thermostate wurden insgesamt bisher verkauft. Was mit dem Geld aus der neuen Finanzierungsrunde passieren soll, ist auch schon klar, wie Tado in einer Pressemitteilung mitteilt:

Nach dieser Finanzierungsrunde wird tado° sein Angebot im Bereich Energiemanagement für Privathaushalte erweitern, indem es seine smarten Thermostate mit zeitvariablen Energietarifen kombiniert. Solche gebündelten Angebote ermöglichen es, den Energieverbrauch eines Hauses auf Zeiten mit günstigeren Energiepreisen zu verlagern und dadurch weitere erhebliche Einsparungen zu erzielen.

Und noch ein weiteres Vorhaben gibt Tado nach der Finanzierungsrunden nun bekannt: Eine geplante Kooperation mit Wohnungsbaugesellschaften, die eine große Anzahl an Mietwohnungen verwalten. Hier wolle man zeitnah eine angepasste Produktlinie auf den Markt bringen. Hier sind wir schon auf die konkreten Produkte gespannt.

Tado ist inzwischen zum europäischen Marktführer für smartes Raumklima-Management geworden. Da Tados Produkte herstellerunabhängig sind, können sie mit fast jeder Art von Heizung oder Kühlsystem kombiniert werden. Features wie Abwesenheits- oder Fenster-Offen-Erkennung sollen dabei mehr Energieeffizienz in den eigenen vier Wänden garantieren.