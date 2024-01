BuhoNTFS: NTFS-Festplatten-Tool für macOS aktuell gratis

Wer Festplatten auf dem Mac verwendet und anschließen will, ist auf ein macOS-kompatibles Dateiformat angewiesen. Mit dem hauseigenen Festplatten-Dienstprogramm von Apple lassen sich Festplatten bereits sehr gut verwalten – außer, man hat einen Speicher mit Microsofts Dateiformat NTFS angeschlossen. Macs und NTFS verstehen sich nicht, die Daten der Festplatte lassen sich nicht auslesen, oder die Festplatte wird überhaupt nicht erst erkannt.

Für solche Zwecke gibt es entsprechende Software-Lösungen wie Microsoft NTFS for Mac von Paragon Software. Mit einem Kaufpreis von 19,95 Euro ist die Mac-Software allerdings auch kein Schnäppchen, stellt aber dafür einen NTFS-Treiber für macOS zur Verfügung, der auch mit M1- und M2-Macs sowie dem aktuellen Betriebssystem macOS Sonoma kompatibel ist.

Deutlich günstiger geht es aktuell mit der Software-Alternative BuhoNTFS, mit der sich ebenfalls NTFS-Festplatten unter macOS einlesen und beschreiben lassen. Im Rahmen einer Neujahrs-Rabattaktion bietet das Dr.Buho-Entwicklerteam das eigene Mac-Dienstprogramm noch bis zum 30. Januar 2024 auf der eigenen Website (https://www.drbuho.com/buhontfs) komplett kostenlos an. Dort heißt es:

„Vom 28. Dezember bis zum 30. Januar verschenken wir unsere neu veröffentlichte BuhoNTFS-App. Lebenslange Lizenz und voller NTFS-Lese- und Schreibzugriff für Macs! Bitte aktiviere das Produkt innerhalb von 15 Tagen nach dem Ende der Aktion.“

Auf der Website kann die lebenslange Einzellizenz ohne Angabe von Zahlungsdaten kostenlos in den Warenkorb gelegt und inklusive eines per E-Mail zugesandten Lizenzcodes installiert werden. Nach der Einrichtung verankert sich BuhoNTFS in der Menüleiste des Macs und agiert als simple Plug-and-Play-Software zum schnellen Zugriff auf verbundene Festplatten und Datenträger. BuhoNTFS wurde von Apple beurkundet, ist mit macOS Sonoma kompatibel und versteht sich sowohl mit Intel-, als auch mit M1-, M2- und M3-Prozessoren.