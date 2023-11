Bundlehunt: Black Friday Sale mit 42 Mac-Apps

Bei Bundlehunt gibt es eine neue Aktion zum anstehenden Black Friday. Erfreulich ist beispielsweise, dass es keine Startgebühr mehr gibt. Ihr könnt euch also auch nur eine einzelne Anwendung aussuchen und bezahlt den angegebenen Preis. Zudem gibt es ab einem Einkaufswert von 30 US-Dollar einen Rabatt in Höhe von 3 US-Dollar. Der Nachlass steigt in 1-Dollar-Schritten auf bis zu 10 US-Dollar an. Alle angebotenen Apps könnt ihr auf der Aktionsseite selbst entdecken.

Das sind die Favoriten der BundleHunt-Aktion

Downie : Mit diesem Tool könnt ihr Videos aus dem Internet einfach herunterladen.

: Mit diesem Tool könnt ihr Videos aus dem Internet einfach herunterladen. Cloudmounter : Google Drive, OneDrive, Dropbox, Amazon S3, FTP, WebDAV und mehr direkt im Mac-Finder nutzen.

: Google Drive, OneDrive, Dropbox, Amazon S3, FTP, WebDAV und mehr direkt im Mac-Finder nutzen. Permute : Konvertiert Medien-Dateien in andere Formate.

: Konvertiert Medien-Dateien in andere Formate. YKEY : Shortcuts für den Mac, um Aktionen zu automatisieren.

: Shortcuts für den Mac, um Aktionen zu automatisieren. Mountain Duck : Bindet Server und Cloud-Speicher im Finder ein. Ähnlich wie Cloudmounter.

: Bindet Server und Cloud-Speicher im Finder ein. Ähnlich wie Cloudmounter. alle Apps entdecken

Bezahlen könnt ihr mit Apple Pay, PayPal oder Kreditkarte.