Refind Self: Mischung aus Abenteuer und Persönlichkeitstest startet im App Store

Mitte September dieses Jahres hat der Publisher Playism einige neue Spiele vorgestellt, darunter auch das vom Indie-Entwickler Lizardry (7 Days to End with You) kreierte Refind Self (App Store-Link) für iOS, Android und Steam. Schon vorab für November dieses Jahres zur Veröffentlichung angekündigt, ist Refind Self nun für iPhones und iPads im deutschen App Store erschienen.

Refind Self ist im App Store zum Preis von 3,99 Euro zu haben und kann dann unter iOS bzw. iPadOS bei rund 101 MB an freiem Speicherplatz installiert werden. Für die Einrichtung wird zudem mindestens iOS/iPadOS 11.0 oder neuer benötigt. Auch auf dem Mac lässt sich das ungewöhnliche Spiel dank der Universal-Charakteristik nutzen, hier wird macOS 11.0 oder neuer benötigt. Eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht, die Neuerscheinung lässt sich in englischer Sprache absolvieren.

Refind Self hat den Zusatz „The Personality Test Game“ im Titel und präsentiert sich als Mischung zwischen Abenteuer-Game und Persönlichkeitstest. Im Spiel steuert man einen Androiden, der sich vor dem Grab des Arztes befindet, der ihn erschaffen hat. In Refind Self muss man daher wichtige Orte aufsuchen, die mit den eigenen Erinnerungen an den Arzt zu tun haben, während man Geheimnisse lüftet und mehr über die eigene Persönlichkeit erfährt.

Lizardry beschreibt die Charakteristik von Refind Self wie folgt:

„Alle Spieler gehen auf unterschiedliche Weise an Spiele heran und treffen unterschiedliche Entscheidungen. Niemand spielt auf genau dieselbe Art und Weise. Die Art und Weise, wie eine Person spielt, kann sogar ein Indikator für ihre Persönlichkeit sein. Und Refind Self ist ein Spiel, bei dem man etwas über diese Persönlichkeit erfahren kann. Gehe dorthin, worauf du Lust hast, unterhalte dich, erforsche, spiele Minigames… Spiele einfach so, wie es dir gefällt. Es gibt kein Game Over, und es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, um weiterzukommen. Mit jeder Aktion, die du durchführst, wird deine Persönlichkeit analysiert.“

Ein Durchlauf von Refind Self lässt sich in etwa einer Stunde absolvieren und beinhaltet das Erkunden einer 2D-Landschaft mittels einfacher Fingertipps auf dem Screen. Mit jeder Aktion, die man durchführt, steigt eine Herzanzeige. Ist diese bei 100 Prozent angelangt, erfolgt eine Analyse der eigenen Persönlichkeit, für die die entsprechenden Ereignisse des Spiels herangezogen werden. Insgesamt gibt es in Refind Self 23 verschiedene Persönlichkeiten, darunter Spieler, Händler, Sammler, Samurai, Philosoph, Pazifist, Richter, Forscher, Reisender oder Abenteurer. Davon werden bis zu fünf ausgewählt, um die eigene Persönlichkeit zu beschreiben.

Refind Self setzt im Hinblick auf die Grafik auf einen Manga-Stil mit kleinen PixelArt- und Retro-Effekten, sowie grundsätzlich warmen Braun- und Beige-Farbtönen. Wenn ihr mehr zur Neuerscheinung und den Grafikstil erfahren wollt, könnt ihr euch abschließend den Ankündigungs-Trailer bei YouTube genauer ansehen. Refind Self verzichtet auf jegliche In-App-Käufe, Werbung oder Abos und kostet einmalig 3,99 Euro im App Store.