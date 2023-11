Logitech Reach: Flexible „Show and Tell“-Kamera jetzt bei Indiegogo vorbestellen

Logitech hat Mitte September dieses Jahrs die Logitech Reach vorgestellt, eine neue schwenkbare Kamera, die es ermöglichen soll, nicht-digitale Inhalte bei digitalen Präsentationen, Kursen und Co. zu zeigen. Wer beispielsweise online unterrichtet oder Präsentationen hält, in denen auch analoge Elemente zum Einsatz kommen sollen, der stößt mit der bisher existierenden Technik oft an Grenzen, wenn es darum geht, diese Inhalte zu filmen und zu zeigen.

Darum hat man mit der Logitech Reach nun eine schwenkbare Kamera entwickelt, die bei genau diesen Problemen Abhilfe schaffen möchte. Die „Show and Tell“ 2-in-1-Kamera, die sich sowohl als FullHD-Webcam, als auch als Overhead-Kamera verwenden lässt, ist in Kürze auch auf einer Produktseite bei Indiegogo zur Vorbestellung erhältlich.

Das sind die Features der Logitech Reach:

Scharfe Sicht aus jedem Blickwinkel: Logitech Reach baut auf der erstklassigen Videoqualität der Logitech StreamCam (1080p/60fps) auf, die mit Glasoptik und intelligentem Autofokus verbessert wurde, um dem Publikum das Gefühl zu geben, dass es direkt dabei ist.

Einfache Positionierung mit nur einer Bewegung: Der User greift den Kameraring und bewegt die Kamera mit nur einer Geste entlang der horizontalen Ebene, so dass die Inhalte auf eine passende Weise angezeigt werden können. Orientierungsanzeigen helfen dabei, das Bild aufrecht zu halten.

Überzeugend zoomen: Durch Drücken einer einfachen analogen Taste und Schieben des Arms nach oben oder unten aktiviert man den 4,3-fachen verlustfreien Zoom mit Autofokus, der es leicht macht, das Publikum auch mit den kleinsten Details zu fesseln.

Zeige es so, wie du es siehst: User können die horizontalen und vertikalen Bewegungen mit dem schwenkbaren Kamerakopf kombinieren, um neue Blickwinkel zu schaffen, die es ihnen ermöglichen, ihre Perspektive mit Leichtigkeit zu teilen.

Plug-and-Play-Erlebnis: Logitech Reach bietet ein Plug-and-Play-Erlebnis über USB und kann mit den meisten Computern und Konferenz- oder Streaming-Plattformen verwendet werden, so dass Einzelpersonen darauf vertrauen können, dass die Kamera „einfach funktioniert".

Anpassungsfähig an den eigenen Raum: User können die Logitech Reach entweder als Desktop-Kamera nutzen, oder sie in den Stowage-Modus schalten.

In einem abschließenden YouTube-Video könnt ihr euch die Logitech Reach noch einmal genauer ansehen.