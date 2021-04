Chipolo One Spot: AirTag-Alternative kann in zwei Wochen vorbestellt werden

Bereits vor der offiziellen Ankündigung der AirTags von Apple, die ab Freitag ausgeliefert werden, hat Chipolo sein neuestes Produkt vorgestellt: Den One Spot. Der kleine Tracker greift ebenfalls auf das „Wo ist?“-Netzwerk von Apple zu, auch er kann also mit Hilfe von Millionen iPhones, iPads oder Macs wiedergefunden werden, sollte er verloren gehen.

Noch gibt es keine genauen Details, was den Preis des Chipolo One Spot angeht – es würde uns aber wundern, wenn man über den 35 Euro liegt, die Apple für die AirTags aufruft. Etwas Geduld ist noch gefragt: In rund zwei Wochen will man die ersten Vorbestellungen annehmen, die Auslieferung soll dann im Juni starten.

Was das Marketing angeht, geht Chipolo jedenfalls schon in die Offensive. In einem aktuellen Mailing an interessierte Nutzer fragt man: „Kannst du den Unterschied erkennen?“ Die Antwort ist einfach: Beim Chipolo One Spot sorgt ein kleines Loch dafür, dass man ihn direkt am Schlüsselbund befestigen kann und kein weiteres Zubehör benötigt.

Chipolo One Spot bietet keinen Ultrabreitband-Chip

Auf eine Sache muss man dagegen verzichten: Der One Spot von Chipolo verfügt nicht über den Ultrabreitband-Chip, der die Zentimeter-genaue Ortung mit einem iPhone 11 oder neuer ermöglicht. Sobald man in Bluetooth-Reichweite ist, kann man den Tracker von Chipolo aber klingeln lassen und ihn ohne weitere Hilfe selbst suchen.

Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie sich Chipolo am Ende im Vergleich mit den AirTags schlagen wird. Und ob es für das Unternehmen ein solcher Erfolg wird, dass man auch Tracker in anderen Formen mit Apples Plattform kompatibel machen wird. Ich denke hier vor allem an die Chipolo Card.