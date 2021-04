Knights of the Old Republic 2: Aktuell knapp 10 Euro günstiger im App Store

Als kleines Weihnachtsgeschenk für alle Star Wars Fans hat Aspyr Media im vergangenen Jahr Knights of the Old Republic 2 (App Store-Link) für iPhone und iPad veröffentlicht. Der Klassiker von Konsole und PC war bis dato für 16,99 Euro zu haben. Für das Gebotene auf jeden Fall ein toller Preis, für den App Store ist das aber schon eine Ansage.

Falls euch die Universal-App für iPhone und iPad bisher zu teuer war, haben wir gute Nachrichten. Aktuell kann Star Wars: Knights of the Old Republic 2 zum ersten Mal günstiger geladen werden. Das Spiel ist derzeit für 7,99 Euro erhältlich.

Das Spiel ist fünf Jahre nach den Ereignissen des preisgekrönten Titels „Star Wars – Knights of the Old Republic“ angesiedelt: Die Sith-Lords haben die Jedi bis zum Aussterben gejagt und sind kurz davor, die Alte Republik zu zerschlagen. Die einzige Hoffnung der Republik und des zerschlagenen Jedi-Ordens ist ein einsamer Jedi, der darum kämpft, sich wieder mit der Macht zu verbinden. Als dieser Jedi stehen die Spieler vor der schlimmsten Entscheidung der Galaxie – folgen sie der hellen Seite oder erliegen sie der Dunkelheit?

Diese Entscheidung kann man während des Spiels treffen, wobei ihr beachten solltet, dass alle getroffenen Entscheidungen den Charakter der Spielfigur beeinflussen. Zu diesen gehören beliebte Charaktere wie HK-47, Canderous Ordo und Kreia.

Im App Store gibt es für das Action-Rollenspiel bei knapp 50 Bewertungen im Durchschnitt 4,5 Sterne, im deutlich besser besuchten amerikanischen App Store sind es 4,4 Sterne bei über 700 Bewertungen.