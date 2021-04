iMac, iPad Pro und Apple TV: Veröffentlichung für den 21. Mai 2021 geplant

Als Apple vor kurzem auf dem Spring Loaded-Event zahlreiche neue Produkte vorgestellt hat, gab es nicht für alle Neuheiten gleich ein festes Veröffentlichungsdatum. Der neue 24″ iMac, das iPad Pro und das Apple TV erhielten vage Informationen zu Verkaufsstarts „in der zweiten Maihälfte“.

Wie nun mehrere Quellen, darunter auch der allseits gut informierte Jon Prosser, berichten, wird Apple den neuen iMac, das neue iPad Pro mit M1-Chip und das aktualisierte Apple TV am 21. Mai dieses Jahres veröffentlichen. Die Vorbestellungen für die gerade genannten Produkte starten am morgigen Freitag.

Update on this:

iPad Pro launch is May 21st.

The “22nd” date I mentioned is linked to the 5G model for a certain carrier and should be disregarded for the most part.

Apple will also launch the new Apple TV on May 21st. https://t.co/A31ZulKGWa

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 29, 2021