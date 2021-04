Apple AirTags: Schon vor dem offiziellen Start mehr als erfolgreich

Seit mehr als zwei Jahren sind die AirTags schon ein Thema bei Apple, das haben Zulassungsdokumente gezeigt. Für uns geht es erst in einigen Tagen los, denn die seit dem vergangenen Freitag bestellbaren AirTags werden ab dem 30. April ausgeliefert. Wenn ihr denn rechtzeitig bestellt habt.

Bereits nach wenigen Minuten nach dem Bestellstart um 14:00 Uhr erhöhte sich die Lieferzeit um einige Tage. Einen einzelnen AirTag liefert Apple frühestens ab dem 6. Mai aus, noch schlechter sieht es bei den 4er-Packs aus. Hier wird im Apple Online Store derzeit eine Lieferung zwischen dem 8. und 15. Juni versprochen.

die Apple AirTags im Apple Online Store

Am vergangenen Wochenende war Amazon die bessere Wahl. Anscheinend konnte sich der Online-Riese im Vergleich zu anderen Händlern ein gewisses Kontingent sichern, am Montag war dann aber auch dort alles restlos vergriffen. Momentan sind bei Amazon nicht einmal mehr Vorbestellungen möglich.

Apple kurbelt auch den Zubehör-Verkauf mächtig an

Auch wenn wir natürlich keine Verkaufszahlen kennen, muss man vor Apple mal wieder den Hut ziehen. Mit einem Preis von 35 Euro für einen einzelnen AirTag oder 119 Euro für vier Stück liegt man kaum über den Preisen der Konkurrenz. Trotzdem wird Apple pro verkauftem AirTag deutlich mehr verdienen – weil sie auf ein kleines Detail verzichtet haben.

Im Gegensatz zu anderen Trackern dieser Art fehlt bei den AirTags ein kleines Loch, um sie beispielsweise an einem Schlüsselbund zu befestigen. Es wird also ein zusätzliches Zubehör benötigt – und wenn der Schlüsselanhänger mit 39 Euro mehr kostet als das elektronische Gerät, dann wisst ihr, wo der Hase her läuft.

Es geht aber natürlich auch günstiger. Belkin verkauft seinen Secure Holder mit Schlüsselanhänger für 13,95 Euro, das ist für die Marke Belkin ein wirklich billig.

Zudem wird Apple den Zubehör-Markt weiter ankurbeln. Von verschiedenen Stellen habe ich vernommen, dass die Geschichte mehr als interessant ist. Die Stückpreise für einen solchen Schlüsselanhänger sind niedrig, das Produkt ist vergleichsweise klein. Es können also ohne großes Risiko größere Bestellungen in Asien getätigt und per Flugzeug nach Europa transportiert werden.

Ich bin nur auf eine Sache gespannt: Welcher Zubehör-Hersteller tanzt als Erster aus der Reihe und liefert ein wirklich überraschendes, innovatives Produkt?