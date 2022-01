CleanMyMac: Diese versteckten Funktionen müsst ihr kennen

Anzeige. Von CleanMyMac habt ihr sicherlich schon einmal gehört, auch wir haben schon öfters auf das Programm aufmerksam gemacht. Heute möchte ich euch noch einmal ein paar Funktionen vorstellen, die nicht sofort mit „Ich möchte meinen Mac aufräumen“ in Zusammenhang gebracht werden.

Anmeldeobjekte verwalten

Ich kenne es selbst: Wenn ich meinen Mac mini morgens im Büro hochfahre, starten zahlreiche Programme automatisch. Einige davon nutze ich auch aktiv, andere wiederum müssen gar nicht beim Start des Macs direkt mit starten. CleanMyMac zeigt alle Anmeldeobjekte an, mit einem Klick könnt ihr ausgewählte Apps einfach deaktivieren. Während man die Anmeldeobjekte auch über die Systemeinstellungen ändern kann, ist es bei den Start-Agenten etwas komplizierter. Hier werden kleine Hilfsprogramme von anderen Softwareprodukten angezeigt, die ebenfalls beim Hochfahren des Macs starten. Auch hier könnt ihr prüfen, ob der Agent wirklich beim Mac-Start automatisch gestartet werden muss.

Praktisches Menüleistenprogramm

Während CleanMyMac selbst zahlreiche Funktionen zur Bereinigung und Optimierung anbietet, gibt es auch ein Menüleistenfenster, das ihr in den Einstellungen aktivieren könnt. Hier könnt ihr zum Bespiel die CPU-Auslastung sehen, die Festplattebelegung aufrufen oder sogar einen Speedtest durchführen. Ein kleines Widget zeigt die aktuellen Netzwerkzugriffe an und kann direkt im Programm die Internetgeschwindigkeit prüfen. So könnt ihr schnell feststellen, ob euer WLAN ein paar Probleme hat.

Mit Dropbox verknüpfen

Praktisch: Ihr könnt euren Dropbox-Account mit CleanMyMac verknüpfen und könnt dann im Widget sehen, wie viel Speicher noch frei ist.

Mit Smart Scan schnell aufräumen

Mit der Funktion „Smart Scan“ wird euer Mac gescannt. Hier werden sowohl angesammelter Datenmüll angezeigt, mögliche Gefahren erkannt und auszuführende Aufgaben angezeigt, die den Mac beschleunigen. In den Details könnt ihr dann selbst entscheiden, welche Daten ihr löschen und welche Aktionen ihr vornehmen wollt.

Von Apple empfohlen

CleanMyMac ist auch im Mac App Store verfügbar und kann kostenlos geladen und ausprobiert werden. Apple hat das Programm schon mehrfach empfohlen, unter anderem in der App Store Story „Tidy up your Mac„, ebenso zählt CleanMyMac zu den M1-optimierten Mac-Apps.

