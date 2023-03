Datenwauswertung zeigt: Das sind die beliebtesten iPhone-Farben

Apple macht es natürlich geschickt: Bei jedem neuen iPhone-Modell gibt es auch eine neue Farbe. Hier werden neue Kaufanreize gesetzt, zudem soll man von außen sofort erkennen können: „Wow, der nutzt ein neues iPhone“. Doch welche iPhone-Farbe ist am beliebtesten? Eine Studie von CIRP gibt Aufschluss.

iPhone 14 Pro: Dunkellila

Apple hat beim iPhone 14 Pro die neue Farbe Dunkellila eingeführt und diese Variante ist mit 42 Prozent am beliebtesten. Mit 24 Prozent folgt die Farbe Gold, kurz dahinter mit nur 23 Prozent das klassische Space Schwarz. Mit 11 Prozent ist die silberne Variante das Schlusslicht. Ich persönlich habe mich für die Farbe Dunkellila entschieden und bin damit auch sehr zufrieden, allerdings finde ich die silbernen Version ebenfalls sehr ansprechend und bin etwas verwundert, dass diese nur den letzten Platz belegt.

iPhone 14: Blau

Beim iPhone 14 und iPhone 14 Plus gibt es fünf Farben zur Auswahl. Mit 27 Prozent ist die Farbe Blau am gefragtesten, dicht gefolgt von der Farbe Mitternacht. Violett nutzen immerhin noch 22 Prozent, für Rot haben sich 14 Prozent entschieden und mit 12 Prozent ist die weiße Version auch hier das Schlusslicht.

iPhone SE: Mitternacht

Das günstige iPhone SE wird lediglich in drei Farben verkauft. Hier setzt sich die dunkle Variante Mitternacht mit 62 Prozent durch. Rot wählen 23 Prozent und für Polarstern haben sich 15 Prozent entschieden.

iPhone 13/mini: Mitternacht

Die fast schwarze Version Mitternacht wird von 38 Prozent präferiert. Blau und Rosé liegen mit 23 Prozent gleichauf, gefolgt von Polarstern und Rot. Hier vermisse ich tatsächlich die Farbe grün.

iPhone 12: Space Schwarz

Auch beim iPhone 12 ist die dunkle Version gefragt, 56 Prozent haben sich damals für Space Schwarz entschieden. Mit jeweils 22 Prozent folgen die Farben Blau und Violett.

Abschließend die Frage an euch: Was ist eure Lieblingsfarbe beim iPhone? Oder spielt das für euch keine große Rolle, da ihr das iPhone sowieso in ein Case steckt?