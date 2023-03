Apple investiert zusätzlich eine Milliarde Euro in Deutschland

Bereits 2021 hat Apple eine Investition in Höhe von einer Milliarde Euro angekündigt, um München als Hauptsitz für sein neues Europäisches Zentrum für Chip-Design zu etablieren. Nun hat Apple in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass in den nächsten sechs Jahren zusätzlich eine weitere Milliarde Euro in den Ausbau des Chip-Zentrums fließen sollen.

„Unsere Münchner Ingenieurteams gehören zur innovativen Weltspitze und helfen dabei, neue Technologien zu entwickeln, die das Herzstück unserer Produkte bilden“, sagt Tim Cook, CEO von Apple. „Apple ist seit mehr als 40 Jahren in München, und wir freuen uns mehr denn je auf unsere Zukunft hier.“

Hier ist Apple in München beheimatet

Neben dem neuen Standort in der Seidlstraße werden die Teams von Apple im Rahmen der Erweiterung des Europäischen Zentrums für Chip-Design mehrere zusätzliche Räumlichkeiten für Forschung und Entwicklung in den beiden anliegenden Straßen Denis- und Marsstraße beziehen. Die drei neuen Standorte befinden sich direkt gegenüber der kürzlich eröffneten Forschungs- und Entwicklungseinrichtung von Apple in der Karlstraße und bilden einen Hub für Innovation im Herzen von München.

Zusammen mit den Entwicklungsstandorten in der Arnulfstraße und an der Hackerbrücke bilden die neuen Standorte Apples Europäisches Zentrum für Chip-Design in zentraler Lage in der Münchner Maxvorstadt. Das Europäische Zentrum für Chip-Design ist nur wenige Gehminuten von der Technischen Universität München (TUM) entfernt, die zu den führenden Instituten für Forschung und Ingenieurwissenschaften in Europa zählt.

Spannend sind auch einige Zahlen, die Apple im Rahmen der Pressemitteilung liefert. Aus den 10 Mitarbeitenden, mit denen Apple im Jahr 1981 in Deutschland gestartet war, ist sind mittlerweile 4.500 Personen geworden. Alleine in den letzten drei Jahren wurden mehr als 1.800 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. In den letzten fünf Jahren hat Apple über 18 Milliarden Euro bei der Zusammenarbeit mit mehr als 800 deutschen Unternehmen ausgegeben und damit die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Entwicklung von Communitys und die Förderung von Arbeitskräften deutschlandweit unterstützt. Hinzu kommen laut Apple mehr als 400.000 Arbeitsplätze, die rund um den App Store entstanden sind.