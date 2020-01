DHL Packstation: Neue Standorte setzen auf App statt Display

Letztes Jahr hatte die DHL Group angekündigt, dass eigene Netz an DHL Packstationen stark ausbauen zu wollen. In diesem Jahr möchte man 3.000 zusätzliche Packstation errichten – und zwar in Ballungsgebieten und im ländlichen Raum. Aktuell gibt es schon 4.000 Stationen, demnach werden es bis Ende des Jahres 7.000 Stationen sein.

Damals hatte man aber noch nicht erwähnt, dass die neuen Stationen moderner werden. Statt auf Kundenkarte und Display setzt man nämlich auf eine neue App, die auf den Namen „Packstation Kompakt“ (App Store-Link) hört. Die Stationen verzichten auf das Modul für Karte und Display, die Abwicklung erfolgt komplett über die Smartphone-App.

Mit der neuen App könnt ihr Pakete aus der Packstation abholen und Fächer öffnen. Aktuell ist das Versenden an den App-gesteuerten Stationen nicht möglich:

Aktuell können Sie noch keine Sendungen über die neue Packstation verschicken. Wir arbeiten aber mit Hochdruck daran, auch das Versenden von Retouren und anderen frankierten Paketen über die neuen Packstationen zu ermöglichen.

Aktuell gibt es schon 17 neue Packstation, 5 stehen in Köln, 4 in Koblenz und weitere in Bonn, Bergheim, Montabaur, Neuwied, Bad Marienberg, Darmstadt und Limburg. Als Packstations-Kunde lockt DHL gerade mit einem Überraschungspaket, wenn man die neue Stationen ausprobiert. Die Überraschung könnt ihr euch direkt in eine der neuen Station liefern lassen – einfach hier ordern.