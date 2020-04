Die Legenden von Andor: Kooperatives Brettspiel kostet nur noch 3,99 Euro

Über 1000 Bewertungen und im Durchschnitt 4,7 Sterne – das spricht für sich. Die Rede ist vom digitalen Brettspiel Die Legenden von Andor (App Store-Link). USM bietet das Game jetzt reduziert an, bezahlen müsst ihr nur 3,99 Euro statt 5,99 Euro.

Die Legenden von Andor ist ein kooperatives Brettspiel, in dem die Spieler in die Rolle verschiedener Helden schlüpfen, um gemeinsam das Land Andor vor dem Angriff böser Kreaturen zu verteidigen. In der Vergangenheit hat das Spiel bereits Millionen Fans in aller Welt gefunden. Als Krieger, Zauberin, Zwerg und Bogenschützin verteidigen die Spieler die Burg des Königs, bestehen schwierige Prüfungen, besiegen entschlossene Gegner und beschützen das Land vor einem dunklen Geheimnis.

Das Fantasy-Abenteuer für iOS ordnet sich in die Geschichte des Brettspiels ein und erzählt in zwölf Legenden eine bisher unveröffentlichte Geschichte Andors, die die Helden in unwirtliche und gefährliche Landschaften auch jenseits des Rietlandes führt. Der Spieler steuert dabei seine Heldengruppe durch die zwölf Legenden und muss die Stärken jedes Charakters optimal nutzen, um alte und neue Widersacher zu bezwingen und einer neuen Bedrohung aus dem Süden zu begegnen. Dabei kommt es auf die richtige Strategie an, denn die Aufgaben müssen mit einer begrenzten Anzahl von Spielzügen gemeistert werden.

Werft abschließend einen Blick in den Trailer. Werbung und In-App-Käufe gibt es hier nicht. Der Download ist 426,5 MB groß und erfordert lediglich iOS 10 oder neuer.