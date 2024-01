Die Maus startet am 26. Januar auf Apple Music

Die Maus und der Elefant waren schon in meiner Kindheit eine ganz große Sache – und bei meinem Nachwuchs sieht es nicht anders aus. Mittlerweile ist die Maus auch digital – und ab dem 26. Januar startet sie sogar bei Apple Music durch.

Rund um die Maus gibt es dann sechs Reihen mit lustigen und informativen Maus-Inhalten zu unterschiedlichen Themen auf Apple Music. Die Inhalte sind auf Apple Music erstmals im Streaming verfügbar und werden regelmäßig erweitert. Apple Music bietet dafür einen eigenen Bereich an, in dem die großen und kleinen Freunde der Maus die liebevoll aufbereiteten Reihen durchstöbern können.

Das erwartet euch unter anderem bei Apple Music

Gedankenspiele mit der Maus: Kinder widmen sich Fragen des Lebens, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Die Gedankenspiele präsentieren Kinder, die mit großer Freude über Fragen, die sie sich selbst stellen, philosophieren und laden zum Mitdenken ein.

Detektei Cleo Fischer: Die 10-jährige Cleo lebt mit ihrer Mutter im beschaulichen Wiebelmund, einer Stadt mit, aus Cleos Sicht, erfreulich hoher Kriminalitätsrate. Denn Cleo ist Privatdetektivin.

Tierische Doku: Maus-Reporter Johannes Doerfert besucht einen besonders tierischen Ort, an dem sich Menschen um Tiere kümmern: Die Entdeckungstour führt ihn nach Düren, in eins der größten Tierheime in Deutschland.

Was es sonst alles noch bei der Maus auf Apple Music zu entdecken gibt, dass könnt ihr ab Freitag selbst herausfinden. Und wir schauen natürlich auch mal rein, das ist doch klar.

Bild: I.S.-M./F.S. WDRmg