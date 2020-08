Die Top-Themen der Woche: Neuer iMac, neue Hue-Produkte und neuer Kurzfilm

Lange wurde darüber spekuliert, sogar ein neues Design haben viele Experten schon vorhergesehen. Am Ende wurde es dann doch kein Design-Update, sondern nur ein Hardware-Upgrade. Trotzdem hat sich einiges getan und die gut ausgestattet neuen iMacs sind schneller als die bisherigen iMac Pros.

Alle Infos zu den neuen Modellen erhaltet ihr auf der Apple-Webseite, hier sind die Neuerungen kompakt zusammengefasst: Der 27 Zoll iMac verfügt ab sofort über schnellere Intel Prozessoren mit bis zu 10 Kernen, doppelte Speicherkapazität, AMD Grafik der nächsten Generation, superschnelle SSDs mit viermal höherer Speicherkapazität, eine neue Option mit Nanotexturglas für ein noch beeindruckenderes Retina 5K Display, eine 1080p FaceTime HD Kamera, Lautsprecher mit höherer Wiedergabetreue und Mikrofone in Studioqualität.

Der Marktführer in Sachen smarter Beleuchtung, uns allen bekannt als Philips Hue, wird in diesem Herbst noch einige neue Produkte auf den Markt bringen. Auf hueblog.de können wir euch heute bereits einen kleinen Ausblick der eigentlich noch gar nicht offiziell vorbestellen Produkte bieten: Es wird eine neue E14-Lampe in Tropfen-Form, neue Filament-Lampen mit E27-Sockel, eine verbesserte Version der Tischleuchte Hue Iris und eine schwarze Variante der Pendelleuchte Hue Ensis geben.

Vertical Cinema: Sehenswerter Kurzfilm im Hochformat

Falls ihr euch am Sonntagmorgen entspannt zurücklehnen wollt, empfehlen wir euch den Kurzfilm „Vertical Cinema“, den Apple im Laufe der Woche inklusive eines „Making of“ auf seinem YouTube-Kanal geteilt hat. Am besten seht ihr euch diese beiden Videos auf eurem iPhone oder iPad im Hochformat an.

