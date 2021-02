Die Zukunft der Gesundheit an deinem Handgelenk: Die Apple Watch

In dieser Woche baue ich zusammen mit meinem Vater das Dachgeschoss bei mir Zuhause um und aus diesem Grund habe ich in den vergangenen Tagen auf die Apple Watch am Handgelenk verzichtet. Nachdem ich vor der Apple Watch nie ein Uhrenträger war, ist es mittlerweile schon ein komisches Gefühl, wenn die smarte Uhr nicht am Handgelenk ist.

Keine Frage, Apple ist ein großer Erfolg gelungen. Und auch nach knapp sechs Jahren wird man nicht müde. Insbesondere die Gesundheits-Funktionen stehen für das Unternehmen aus Cupertino ganz weit oben. Nun hat Apple drei neue Videos veröffentlicht, die sich um die Themen Schlafenszeit, Workout und EKG drehen. Aber seht am besten selbst: