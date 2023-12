Dyson Lightcycle Morph jetzt auch in Nachtblau/Kupfer erhältlich

Dyson ist für extravagante Produkte und extravagante Preise bekannt. Eine Tischleuchte für 549 Euro? Das gibt es bei Dyson. Ab sofort ist die Dyson Lightcycle Morph neben den Farben Schwarz, Schwarz/Messing und Weiß/Silber auch in Farbkombination Nachtblau/Kupfer erhältlich.

Für das viele Geld gibt es aber auch tolle Funktionen. Die Dyson Lightcycle Morph verfügt über eine einzigartige Technologie, die es ermöglicht, das lokale Tageslicht zu messen und das Licht in vier verschiedenen Formaten zu liefern – als indirektes Licht, Arbeitsplatz-, Objekt- oder Umgebungsleuchte. Per Dyson Link-App können die Einstellungen personalisiert werden. Die Lampe kann man um 360 Grad drehen und so wirklich jeden Winkel beleuchten.

Dyson Lifecycle Morph Beleuchtungsoptionen:

Indirekte Beleuchtung : Der intelligente optische Leuchtenkopf lässt sich stufenlos um 360° drehen, sodass das Licht von Wänden, Böden und Decken reflektiert wird. Das schafft eine sanfte Hintergrundbeleuchtung oder ein optimiertes Raumgefühl.

: Der intelligente optische Leuchtenkopf lässt sich stufenlos um 360° drehen, sodass das Licht von Wänden, Böden und Decken reflektiert wird. Das schafft eine sanfte Hintergrundbeleuchtung oder ein optimiertes Raumgefühl. Arbeitsplatzbeleuchtung : Das fokussierte und leistungsstarke Licht für Arbeit, Hobbys, Make-up-Anwendungen und Präzisionsaufgaben wurde entwickelt, um die Belastung der Augen zu minimieren und die Sehleistung zu unterstützen.

: Das fokussierte und leistungsstarke Licht für Arbeit, Hobbys, Make-up-Anwendungen und Präzisionsaufgaben wurde entwickelt, um die Belastung der Augen zu minimieren und die Sehleistung zu unterstützen. Akzentbeleuchtung : Das hochwertige Licht erzeugt spektakuläre Effekte und hebt Kunstobjekte, Farben und dekorative Besonderheiten hervor. Die 3-Punkt-Drehbewegung ermöglicht eine präzise Positionierung.

: Das hochwertige Licht erzeugt spektakuläre Effekte und hebt Kunstobjekte, Farben und dekorative Besonderheiten hervor. Die 3-Punkt-Drehbewegung ermöglicht eine präzise Positionierung. Umgebungsbeleuchtung: Die Standsäule leuchtet auf und erzeugt ein wohltuendes Glimmen. Es sorgt für eine entspannte Atmosphäre bei reduziertem Blaulicht.

Die Dyson Solarcycle Morph ist um ein Aluminium-Polycarbonat-Gestell mit 16.740 Perforationen konstruiert. Wenn die Umgebungsbeleuchtung aktiviert wird, leuchtet der Schaft in einem beruhigenden, orangefarbenen Licht und kann für die entspannte Atmosphäre mit reduziertem Blaulicht eingestellt werden. Der Orangefilter auf der Dockingstation sorgt für ein besonders warmes Licht, indem er die Lichttemperatur von 2.700 Kelvin auf 1.800 Kelvin reduziert und so Kerzenlicht simuliert.

Akkurate Lichtwiedergabe

Die Dyson Solarcycle Morph wurde entwickelt, um die Belastung der Augen zu reduzieren und die Sehleistung zu unterstützen. Der Leuchtenkopf erzeugt eine gleichmäßige Verteilung von hochwertigem, leistungsstarkem Licht und erreicht dank spezieller Treiber und Lichtgeneratoren einen Flimmerwert, der selbst bei maximaler Helligkeit unter einem Prozent liegt. Der Präzisionsmodus erreicht einen Farbwiedergabeindex (CRI) von 90 und kommt dem natürlichen Tageslicht sehr nahe. In diesem Modus erscheinen feine Zeichnungen, Make-up-Anwendungen, Malerei oder Kunsthandwerk naturgetreu. Der Präzisionsmodus trägt zu einer verbesserten Sehleistung bei, indem er ein hochintensives Licht mit einer kühleren Farbtemperatur von 4.600 Kelvin ausstrahlt.

Die Dyson Solarcycle Morph verfügt über sieben voreingestellte Modi: Study, Relax, Precision, Boost, Wake-up, Sleep und Away. Außerdem gibt es eine manuelle Steuerung mit Slide-Touch-Dimmung und Farbtemperaturauswahl, um persönliche Lichteinstellungen festzulegen. Es können bis zu 20 verschiedene Lichteinstellungen vorprogrammiert und benannt werden, je nach Aufgabe oder Stimmung.

Die Dyson Solarcycle Morph Leuchte ist in der neuen Farbe Nachtblau/Kupfer ab sofort für 549 Euro in allen Dyson Demo Stores und auf dyson.de erhältlich.