iPhone 16 Pro soll nächstes Jahr Superzoom-Kamera erhalten

Das iPhone 15 Pro Max ist das aktuell beste iPhone und hat einige Funktionen an Bord, die das kleine iPhone 15 Pro nicht bekommen hat. Das Pro Max hat das Tetraprisma-Kamerasystem erhalten, mit dem ein fünffacher optischer Zoom sowie ein 25-facher digitaler Zoom ermöglicht wird. Das iPhone 15 Pro hat diese Funktionen aufgrund des größeren Platzbedarfs nicht erhalten.

Laut einem neuen Bericht von The Elec soll das im iPhone 16 Pro anders aussehen. Dann soll auch das kleinere Modell die Superzoom-Kamera erhalten. Das geht aus Lieferanteninformationen hervor. Da das iPhone 16 Pro leicht größer werden soll, wird auch der größere Platzbedarf ermöglicht. Dann ist das Display nicht 6,1 Zoll groß, sondern 6,3 Zoll. Durch diese Änderung wird das Gerät etwas größer, wodurch auch mehr Platz verfügbar wird.

Bessere Tele-Kamera für das iPhone 16 Pro

Derzeit verfügt das iPhone 15 Pro über eine 12 Megapixel Telephoto-Kamera mit 3-fachen Zoom, das iPhone 15 Pro Max hingegen über eine 12 Megapixel Tele-Kamera mit 5-fachen Zoom und 120 Millimeter Brennweite. Die 5x-Option finde ich persönlich wirklich großartig, so lassen sich Objekte ohne Verluste der Bildqualität näher heranholen. Der 25-fache digitale Zoom ist eher eine Spielerei.

Wie gut die Kamera im iPhone 15 Pro Max wirklich ist, könnt ihr unter anderem in einem Vergleichstest mit dem Google Pixel 8 Pro nachlesen. Dort findet ihr auch Vergleichfotos und könnt euch so selbst ein Bild davon machen. Im Superzoom-Bereich liefert das Pixel 8 Pro leicht bessere Ergebnisse. Klickt euch gerne in diesen Artikel.

Foto: Apple.