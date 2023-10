Kamera-Vergleichstest: iPhone 15 Pro Max versus Google Pixel 8 Pro

Dieser Herbst war für Fans von mobilen Smartphone-Kameras ein wahres Fest: Nicht nur hat Apple die neue iPhone 15 Pro-Generation vorgestellt, kurz danach folgte auch Google mit der Präsentation des neuen Google Pixel 8 Pro. Schon die Vorgängerversionen der aktuellen Smartphones galten zu den besten ihrer Zunft, wenn es um die Kameraqualität und ihre Ergebnisse ging.

Nun hat das Team von MacRumors die beiden neuen Apple- und Google-Flaggschiff-Smartphones in den Ring geschickt und die Kameras der Geräts miteinander verglichen. „Wie bei jedem teuren Smartphone produzieren die Kameras in beiden Geräten erstaunliche Bilder, aber es gibt einige bemerkenswerte Unterschiede, die in unserem Vergleichsvideo und Artikel zu sehen sind“, lässt MacRumors verlauten.

Zu den Spezifikationen: Das iPhone 15 Pro Max verfügt über ein Dreifach-Objektiv-Kamerasystem mit einer 48-Megapixel-Hauptkamera (Weitwinkel), die auf drei Brennweiten eingestellt werden kann, einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und einem 12-Megapixel-Teleobjektiv, das einen bis zu 5-fachen optischen Zoom unterstützt. Das Pixel 8 Pro verfügt auch über drei Objektive mit einer 50-Megapixel-Weitwinkelkamera, einer 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und einer 48-Megapixel-Telekamera mit ebenfalls 5-fachem optischen Zoom.

Obwohl die Kamerasysteme von Google und Apple Ähnlichkeiten bei den verfügbaren Objektiven und Technologien wie Porträtmodus, Nachtmodus, HDR und mehr aufweisen, gibt es unterschiedliche Software-Algorithmen, die unter der Haube arbeiten. Sie sorgen in einigen Bereichen für größere Unterschiede. MacRumors berichtet:

„Bei Landschaftsaufnahmen, die viel Himmel zeigen, sieht das iPhone 15 Pro Max natürlicher aus. Die Farben sind genauer und die Unterschiede zwischen Himmel und Wolken sind ausgeprägter, so dass das Bild insgesamt besser aussieht. Das Pixel 8 Pro tendiert bei Himmelsbildern zu einem Blaustich und neigt bei manchen Aufnahmen auch zu Überbelichtung. Man wird auch feststellen, dass die Pixel-Fotos tendenziell heller sind, während die iPhone-Fotos geradezu stimmungsvoll sind. Es gibt eindeutige Unterschiede zu Farbtemperatur, Sättigung, Belichtung und anderen Faktoren. Mehrere der iPhone 15 Pro Max Bilder fühlen sich im Vergleich zum Pixel 8 Pro übersättigt an, wobei Apple tiefere Schwarztöne und lebendigere Farben liefert, während Googles Bilder einen helleren Eindruck vermitteln und der Kontrast nach unten verschoben wurde.“

Telefoto, Porträts und Nachtaufnahmen

Auch die in beiden Smartphones vorhandenen 5x-Teleobjektive wurden vom MacRumors-Team genauer unter die Lupe genommen. Da Apples 5x-Zoom auf 12 Megapixel beschränkt ist und nicht auf die größere Blende des Hauptobjektivs zurückgreifen kann, was sich laut MacRumors auf die Schärfe und Sättigung auswirke. Obwohl die Aufnahmen des iPhone 15 Pro Max und Google Pixel 8 Pro in vielen Aspekten ähnlich seien, liefere das Pixel 8 Pro ausgeprägtere Texturen, da die Bilder heller seien und der Kontrast im Vergleich zum iPhone etwas höher sei.

Im Porträtbereich jedoch punktet Apples Smartphone im Hinblick auf Hintergrundunschärfe, und „selbst bei Porträts mit anderen Objektiven schneidet Apple bei Farbe, Hautton und Unschärfe besser ab“, so MacRumors. Dafür erscheinen Porträtbilder des Pixel in Situationen mit weniger Licht in einigen Fällen besser abgelichtet. Nachtaufnahmen wirken beim iPhone 15 Pro Max natürlicher und nicht so hell wie beim Pixel 8 Pro.

Alle Erklärungen und viele direkte Vergleichsbilder finden sich im unten eingebundenen Video von MacRumors. Grundsätzlich hält man dort fest: Beide Modelle sind gute Smartphones mit großartigen Kameras. Es kommt auf die persönliche Präferenz an, welchen Kamerastil man eher bevorzugt.

Fotos: MacRumors.