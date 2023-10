Adobe: Neue generative AI-Funktionen für Photoshop und mehr vorgestellt

Während der jährlich stattfindenden MAX-Konferenz von Adobe hat das Unternehmen kürzlich einen Einblick in die eigenen Pläne für generative KI-Technologie in Photoshop, Illustrator und andere beliebte Design-Anwendungen gegeben (via MacRumors).

Unter anderem hat Adobe Firefly, das hauseigene KI-Bilderzeugungsmodell, mit dem Firefly Image 2 Model weiterentwickelt. In der Firefly-Webanwendung können verbesserte Text-zu-Bild-Funktionen verwendet werden, und mit der Option „Generative Match“ können User Inhalte in benutzerdefinierten Stilen generieren. Die Fotoeinstellungen ermöglichen Bildanpassungen im Fotografie-Stil, und die Prompt Guidance hilft dabei, Vorschläge für bessere Endergebnisse zu verfeinern.

Was die Qualität betrifft, so stellt Firefly Image Haut, Haare, Augen, Hände und Körperstruktur besser dar und bietet zudem bessere Farben und einen größeren Dynamikbereich. Das generative KI-Modell wird für generative Füllungen in Adobe Photoshop verwendet, so dass Benutzer bzw. Benutzerinnen Inhalte mit Textanweisungen hinzufügen, erweitern und entfernen können.

Neues KI-gestütztes Firefly-Vektormodell

Es gibt jetzt auch ein Firefly-Vektormodell, das laut Adobe das weltweit erste generative KI-Modell für die Erstellung von Vektorgrafiken ist. Das in Adobe Illustrator integrierte Firefly Vector Model kann für die Erstellung aller Arten von Vektorgrafiken verwendet werden, darunter Logos, Website-Designs und Produktverpackungen.

Laut Adobe kann das Firefly Vector Model Vektorgrafiken und Muster in „menschlicher Qualität“ mit einer Text-zu-Vektor-Grafikfunktion erstellen. Die erzeugten Grafiken sind in Gruppen organisiert und können vollständig bearbeitet werden, wobei Optionen zur Anpassung an den vorhandenen Stil einer Zeichenfläche zur Verfügung stehen.

Adobe Express verfügt außerdem über ein neues Firefly Design Model zur Erstellung von Vorlagen für Social Media Posts und Marketing-Assets. Das Firefly Design Model kann Vorlagen in gängigen Seitenverhältnissen erstellen, die in Express bearbeitet werden können. Weitere Informationen über die neuen AI-Funktionen von Adobe finden sich zum Nachlesen auf der Adobe-Website.