Deutsche Bahn: Next DB Navigator wird eingestellt, Tickets werden teurer

Der Next DB Navigator war die Testplattform der Deutschen Bahn. Nachdem der Test abgeschlossen war, hat die Bahn die neue Vetriebsplattform nicht nur im Web unter www.bahn.de live geschaltet, sondern auch die offizielle App DB Navigator (Amazon-Link) umgestellt. Heißt auch: Der Next DB Navigator ist nicht mehr notwendig und wird am 1. November eingestellt.

Falls ihr den Next DB Navigator noch nutzt, könnt ihr diesen deinstallieren und auf den DB Navigator umsteigen. Alle Kundendaten und Tickets werden nicht gelöscht, sondern werden über das eigene Kundenkonto im DB Navigator nachgeladen und stehen weiterhin zur Verfügung. Ein erneuter Login ist nach dem Update notwendig.

Wichtig zu wissen: Der neue DB Navigator richtet sich weiterhin an iPhone-Nutzer und Nutzerinnen. Für das iPad ist die Anwendung nicht optimiert. Die neue Version des DB Navigators ist rund 140 MB groß und erfordert zur Installation mindestens iOS 15.0 oder neuer auf dem Gerät. Der Download ist nach wie vor kostenlos.

Erneute Preiserhöhung bei der Bahn

Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember werden einige Tickets erneut teurer. Ab dem 10. Dezember kosten Flextickets im Schnitt 4,9 Prozent mehr, zudem wird die BahnCard 25 um 3 Euro teurer und kostet dann jährlich 62,90 Euro. Die Spar- und Supersparangebote bleiben unverändert, allerdings wird das Cityticket künftig nur noch in Flextickets enthalten sein.

Die Umstellung erfolgt ab dem 10. Dezember, allerdings können schon jetzt Tickets für den neuen Fahrplan gebucht werden – zum derzeit „alten“ Preis. So könnt ihr euch noch günstige Tickets für euren Weihnachtsbesuch sichern.