Samsung Portable SSD T9: Jetzt unkompliziert bei Amazon bestellen

Samsung Portable SSD T7 war ein echter Dauerbrenner, jetzt hat der Hersteller den Nachfolger auf den Markt gebracht – darüber hatten wir ja bereits Anfang des Monats berichtet. Die Verfügbarkeit war zunächst aber noch recht eingeschränkt, bestellen waren zunächst nur bei einzelnen Shops und dann auch zu etwas höheren Preisen möglich.

Jetzt könnt ihr die neue portable SSD auch unkompliziert bei Amazon bestellen. Die Samsung Portable SSD T9 steht in drei verschiedenen Varianten mit bis zu 4 TB Speicherplatz zur Verfügung und bietet dabei im Vergleich zum Vorgänger eine deutlich höhere Geschwindigkeit.Während bei der T7 das Maximum bei rund 1.050 MB/s lag, arbeitet die neue Samsung Portable SSD T9 deutlich schneller. Laut Hersteller-Angaben verdoppelt sich die Geschwindigkeit fast.

Samsung Portable SSD T9 ist deutlich günstiger als Thunderbolt-Alternativen

Die T9 bietet sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 Megabyte pro Sekunde. Samsung verbaut dafür erstmalig eine USB 3.2 Gen 2×2-Schnittstelle. Dank der zwei Lanes mit je 10 Gbps können 4 GB große Full-HD-Videos in knapp 2 Sekunden übertragen werden.

In Sachen Geschwindigkeit reicht die neue T9 damit fast an die Samsung Portable SSD X5 heran, die hier im Büro an meinem Mac mini werkelt. Die X5 setzt auf Thunderbolt 3 und erreicht so Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.800 MB/s. Allerdings hat das auch seinen Preis, ich habe im März 2020 knapp 200 Euro für die SSD mit 500 GB Speicherplatz bezahlt.

Bei der neuen Portable SSD T9 ist das Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich besser: Für 129,90 Euro (Amazon-Link) bekommt man 1 TB – und das bereits kurz nach dem Marktstart. Und wer nicht auf die maximale Leistung angewiesen ist, dürfte den Unterschied zwischen 2.000 MB/s und 2.800 MB/s Lesegeschwindigkeit wohl kaum groß bemerken.

Ganz einfach mehr Speicher für den Mac mini

Da bei den stationärem Macs mittlerweile ja nicht mehr so einfach eine größere „Festplatte“ eingebaut werden kann, bieten sich externe SSDs für ein späteres Upgrade an. So können schnell und einfach größere Datenmengen ausgelagert werden, ich lege beispielsweise meine Foto- und Video-Bibliothek auf dem externen Speicher ab. Bei Arbeiten in Final Cut oder der Fotos-App ist für mich kein Unterschied zum internen Speicher spürbar – und mein Mac mini bleibt ja üblicherweise auch an Ort und Stelle, so dass eine angeschlossene Festplatte nicht stört.

Beim Mac mini verlangt Apple bei der Bestellung für das Speicher-Upgrade von 256 GB auf 512 GB stolze 230 Euro. Bei Samsung gibt es für diesen Preis bereits die T9 mit 1 TB – also vier Mal so viel Speicherplatz.