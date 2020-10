Edeka bietet 15 Prozent Bonus auf iTunes-Karten an

Ab heute könnt ihr bei Edeka iTunes-Guthaben mit Bonus kaufen. Um genauer zu sein: Das Angebot gibt es bei Edeka im Raum Südwest. Prüft vor dem Kauf, ob euer Markt an der Aktion teilnimmt. Wenn dem so ist, sieht das ganze so aus:

25 Euro iTunes-Karten kaufen + 3,75 Euro Bonus

50 Euro iTunes-Karten kaufen + 7,50 Euro Bonus

100 Euro iTunes-Karten kaufen + 15 Euro Bonus

Das Angebot ist bis zum 17. Oktober 2020 gültig. Die Karte müsst ihr bis spätestens 31. Oktober 2020 einlösen, damit das Bonus-Guthaben automatisch gutgeschrieben wird. Eine Filialübersicht findet ihr hier.