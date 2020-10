Spotify arbeitet an mehreren Widgets für iOS 14

Entwickler für iOS-Anwendungen arbeiten aktuell vor allem an einem Thema: Widgets. Immer wieder werden populäre Anwendungen mit der neuen Technik ausgestattet und ich muss zu meiner Schande gestehen: Auf meinem Homescreen sieht es immer noch so aus wie in den letzten paar Jahren.

Aber vielleicht ist das ja bei euch anders. Ihr könnt euch nun jedenfalls schon einmal seelisch darauf vorbereiten, dass es bald ein paar weitere interessante Widgets geben wird. Wie zahlreiche Nutzer auf Reddit haben festhalten können, arbeitet Spotify aktuell an der Integration von Widgets für den Homescreen.

In der TestFligt-Beta von Spotify, die leider voll ist und keine weiteren Nutzer mehr aufnimmt, wurde am Wochenende eine neue Version verteilt, die ein kleines und mittleres Widgets enthält.

Leider müssen wir euch gleich eine Einschränkung nennen: Apple erlaubt in iOS 14 keine scrollbaren Inhalte und auch keine Schalter, letztere wären nötig gewesen, um die Wiedergabe direkt vom Homescreen aus steuern zu können.

Wann Spotify das fertige Update mit den neuen Widgets bereitstellen wird, ist bislang noch völlig unklar. Wir werden euch aber auf jeden Fall Bescheid geben, wenn es soweit ist.