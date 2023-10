Edelmetall für 20.000 Euro am Handgelenk: Goldene Apple Watch wird obsolet

Als Apple die erste Apple Watch-Generation im Jahr 2015 präsentierte, war auch ein ganz besonderes Modell darunter: Die Apple Watch Edition aus 18-Karat-Gold, die mit Preisen zwischen 11.000 und 20.000 Euro über die Ladentheke wanderte. Wirklich klar, für wen das Modell eigentlich gedacht war – mal abgesehen von Prominenten und Superreichen – erschloss sich den meisten Apple-Usern nicht.

Aber selbst für das exorbitant teure Smartwatch-Modell ist nun das offizielle Lebensende erreicht: Apple hat intern alle Apple Watch-Modelle der ersten Generation, einschließlich der Gold-Edition, als „veraltet“ bzw. „obsolet“ eingestuft. Das berichtet MacRumors. Die Kennzeichnung als obsolet bedeutet nicht nur das Ende des Software-Supports, der bereits 2018 mit watchOS 5 endete, sondern auch das Ende des Hardware-Supports: Apple wird keine Ersatzteile, Reparaturen oder Ersatzleistungen für das Modell mehr anbieten.

Die Apple Watch Edition in massivem Gold war so etwas wie ein Prestige-Projekt des ehemaligen Apple-Chefdesigners Jonathan „Jony“ Ive. Als das Modell auf den Markt kam, war es an den Handgelenken einiger Persönlichkeiten zu sehen, darunter der deutsche Modedesigner Karl Lagerfeld, der sie wie Sängerin Beyoncé mit einem goldenen Gliederarmband trug, das nie in der breiten Öffentlichkeit erhältlich war.

Die Edition war Apples erster Versuch, mit dem Markt für Luxusuhren zu konkurrieren. Die Version aus massivem Gold hielt sich nur ein Jahr, bevor Apple sie zugunsten der deutlich preisgünstigeren Keramik- und später Titan-Editionen fallen ließ. Abgesehen davon, dass die meisten Menschen nicht über die finanziellen Mittel von Beyoncé oder Lagerfeld verfügen – selbst Personen, die einen fünfstelligen Betrag für eine Uhr ausgeben, investieren in der Regel in ein Exemplar, das auch in ein paar Jahrzehnten noch die Zeit anzeigt und seinen Wert behält.

Neben der Gold-Edition der ersten Apple Watch-Generation wurden auch alle anderen 38-mm- und 42-mm-Aluminium- und Edelstahlversionen der ursprünglichen Apple Watch, einschließlich der Hermès-Varianten, nun ebenfalls als veraltet eingestuft. Apple bezeichnet ein Produkt als technologisch veraltet, wenn mehr als sieben Jahre vergangen sind, seit das Unternehmen den Vertrieb eingestellt hat.

Fotos: Apple.