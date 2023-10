DuckDuckGo: Apple erwägte Suchmaschine für Safaris privaten Browsing-Modus

Es ist schon einige Jahre her, kam aber erst jetzt ans Licht: Im Jahr 2018 führte Apple Gespräche mit DuckDuckGo, um Google als Standard-Suchmaschine in Safaris privatem Browsing-Modus zu ersetzen. Letztendlich wurde die Idee jedoch abgelehnt. Die Informationen gehen aus Protokollen hervor, die von dem Richter, der das aktuelle Kartellverfahren der US-Regierung gegen Google in Washington, D.C. beaufsichtigt, freigegeben wurden.

Gabriel Weinberg, CEO von DuckDuckGo, sagte in einer geschlossenen Sitzung aus, dass sein Unternehmen in den Jahren 2018 und 2019 etwa 20 Treffen und Telefonate mit Apple-Führungskräften, einschließlich des Leiters von Safari, hatte, um die Standard-Suchmaschine für den privaten Browsing-Modus zu werden. Wie Bloomberg berichtet, habe Apple den Deal nicht vorangetrieben, da John Giannandrea, der 2018 als Leiter der Suchabteilung zu Apple kam, davon ausging, dass DuckDuckGo – da es seine Suchinformationen von Bing bezieht – wahrscheinlich auch einige Nutzerdaten an Microsoft weitergebe.

Das veranlasste Giannandrea zu der Annahme, dass das Datenschutz-Marketing von DuckDuckGo „nicht ganz mit den Details übereinstimmt.“ In einer E-Mail vom Februar 2019 an andere Apple-Führungskräfte erklärte Giannandrea, dass es daher „wahrscheinlich eine schlechte Idee“ sei, für das private Surfen in Safari zu DuckDuckGo zu wechseln. Wenn Apple ernsthaft zu DuckDuckGo wechseln wolle, „würde ich wahrscheinlich darauf bestehen, DuckDuckGo mit viel mehr Sorgfalt zu prüfen“, so Giannandrea seinerzeit.

Auch Bing stand als Standard-Suchmaschine im Raum

Der aktuelle Prozess findet zwischen dem US-Justizministerium und Google statt. Das Justizministerium führt die Dominanz von Google auf Apple-Geräten als Beweis dafür an, dass Google über ein Suchmaschinen-Monopol verfügt. Ein Deal von mehreren Milliarden US-Dollar zwischen Apple und Google sieht vor, dass Google als Standard-Suchmaschine auf dem iPhone, iPad und Mac eingestellt ist. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Microsoft in Erwägung zog, seine Suchmaschine Bing an Apple zu verkaufen. Wäre die Übernahme erfolgt, hätte Bing Google als Standard-Suchmaschine auf Apple-Geräten abgelöst.

Auch Eddy Cue, Dienste-Chef bei Apple, musste ebenfalls vor Gericht aussagen und erklärte, warum Google die Standard-Suchmaschine auf dem iPhone sei. „Wir haben Google zur Standardsuchmaschine gemacht, weil wir immer dachten, dass es die beste ist“, so Cue. Er fuhr fort, dass Apple sich nicht für einen anderen Suchmaschinen-Anbieter entschieden habe, weil es keine „echte Alternative“ gebe. Während Google nach wie vor die Standard-Suchmaschine auf Apple-Geräten ist, lässt es sich aber trotzdem alternativ zu Yahoo, Bing, DuckDuckGo oder Ecosia wechseln.