Apples Eddy Cue: Darum ist Google die Standard-Suchmaschine im iPhone

Der Chef der Apple-Dienste, Eddy Cue, hat gestern in einem Kartellverfahren zwischen dem US-Justizministerium und Google ausgesagt. Dabei beantwortete Cue auch Fragen zu einer Vereinbarung, die Google als Standard-Suchmaschine auf dem iPhone, iPad und Mac vorsieht.

Wie The Verge berichtet, zahlt Google jährlich Milliarden von US-Dollar an Apple, damit Google als Standard-Suchmaschine auf Apple-Plattformen eingestellt wird. Der genaue Betrag, den Google an Apple zahlt, wurde während des Prozesses nicht öffentlich bekannt gegeben, da ein Großteil der Zeugenaussagen in diesem Fall hinter verschlossenen Türen stattfand.

Berichten zufolge handelte Cue den Deal zwischen Apple und Google zuletzt 2016 aus. Auf die Frage, warum sich Apple für Google als Standardsuchmaschine entschieden hat, sagte Cue, dass es damals keine Alternative zu Google gab und auch heute nicht gibt.

„Wir haben Google zur Standardsuchmaschine gemacht, weil wir immer dachten, dass es die beste ist. Wir wählen die beste aus und lassen die Nutzer sie einfach wechseln.“

Cue räumte gleichermaßen ein, dass Apple sich dem Datenschutz stärker verpflichtet fühle als Google, argumentierte aber, dass die Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen Google dazu verpflichte, den Nutzern und Nutzerinnen die Suche ohne Anmeldung zu ermöglichen. Der Apple-Dienste-Chef sagte zudem, dass Apple in seinen Safari-Webbrowser mehrere Datenschutzmechanismen eingebaut habe, um den Schutz der User zu gewährleisten.

Während seiner Aussage räumte Cue auch ein, dass Apple es nicht erlaubt, die Standard-Suchmaschine während des Einrichtungsprozesses des iPhones zu ändern. Diese Entscheidung solle laut Cue Apples Ziel unterstützen, das Gerät so schnell wie möglich betriebsbereit zu machen.

Wer die Standard-Suchmaschine des iPhones oder iPads nach der Einrichtung ändern möchte, öffnet einfach die App „Einstellungen“, scrollt zum Listeneintrag „Safari“ und geht im dortigen Menü zu „Suchmaschine“. Dort kann dann eine der verfügbaren Optionen – Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo oder Ecosia – ausgewählt werden.