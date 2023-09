Nanoleaf stellt neue Matter-Lampen vor

Nanoleaf, der Experte für intelligente Beleuchtungssysteme, weitet sein Matter-Portfolio aus und hat drei neue Produkte vorgestellt: Die Essentials Matter GU10, die Essentials Matter Einbauleuchten und die neue Tischleuchte Umbra Cono.

Die neuen Essentials Matter GU10- und Einbauleuchten können Weißtöne als auch 16 Millionen Farben anzeigen. Die Thread- und Matter-fähigen, farbwechselnden LED-Glühbirnen sind einfach einzurichten und leicht zu steuern. Über die Nanoleaf App lassen sich Zeitpläne erstellen, die Helligkeit dimmen und individuelle Lichtszenen erstellen. Alle Nanoleaf Essentials Matter Produkte arbeiten nahtlos zusammen und können über die App gruppiert werden. Der Vorteil bei Matter: Ihr könnt auch einfach HomeKit nutzen und müsst gar nicht auf die Nanloeaf-App zurückgreifen. Vorausgesetzt wird lediglich ein Matter-kompatibler Smart Home Hub.

Die GU10 Lampen bieten eine Helligkeit von 400 Lumen, eine Farbtemperatur zwischen 2700 und 6500 Kelvin und funken per Thread. Die Einbauleuchten können ebenfalls Weißtöne und Farben anzeigen, bieten 450 Lumen maximale Helligkeit und können ebenfalls eine Farbtemperatur zwischen 2700 und 6500 Kelvin angeben. Der Ausschnitt für den Einbau liegt zwischen 75 und 85 Millimeter, der Einbau erfolgt mit Federn. Die Einbauleuchte selbst ist 34 Millimeter tief, zur Einbautiefe wird nichts angegeben.

Umbra Cono by Nanoleaf

Die Tischlampe Umbra Cono by Nanoleaf ist die erste Tischlampe mit Matter. Hier handelt es sich um eine Partnerschaft der beiden in Toronto ansässigen Unternehmen, die beide für moderne und intelligente Designs bekannt sind. Durch das Design kann man die Lampe sowohl aufrecht aufstellen, seitlich liegend platzieren oder kopfüber aufhängen. Mit über 16 Millionen Farben und einstellbarem Weiß ist die neue Tischleuchte Umbra Cono powered by Nanoleaf die perfekte Lösung für begrenzten Platz auf dem Schreibtisch. Sie hat eine Akkulaufzeit von 5 Stunden und kann auf drei Arten gesteuert werden: manuell mit dem eingebauten Knopf, über die Nanoleaf App oder über ein Smart Home Ökosystem mit einem Matter-kompatiblen Smart Home Hub sowie einem Thread Border Router. Umbra Cono wird in den Farben Grau und Sierra (Orange) erhältlich sein.

Alle Preise und Verfügbarkeiten