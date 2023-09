Ausprobiert: iPhone 15 Hüllen mit MagSafe von ESR

Wer sein neues iPhone 15 oder 15 Pro schützen möchte, muss zu einem neuen Case greifen – die alten passen nicht mehr. Uns hat eine Ladung Cases von ESR erreicht, die ich euch folgend gerne näher vorstellen möchte.

ESR Hybrid Case mit Stash Stand

Das ESR Hybrid Case (Amazon-Link) ist mit MagSafe kompatibel und bietet auf der Rückseite eine Standfunktion an. Um das Kameramodul herum ist ein aufklappbarer Rahmen, um das iPhone ganz einfach im Querformat aufzustellen. So könnt ihr entspannt einen Film genießen. Die MagSafe Magnete sind sehr stark und die Ecken der Hülle sind besonders gut geschützt, damit bei Stürzen nichts passiert. Gefertigt ist das Case aus TPU und Acryl. Es liegt gut in der Hand und ist in den Farben Transparent, Transparent/Schwarz, Schwarz, Dunkelblau und Beige erhältlich. Die Preise liegen zwischen 23,99 Euro und 32,99 Euro. Mit dem Gutschein 7EDIMENO gibt es 10 Prozent Rabatt.

ESR Soft Case mit Stash Stand

Das ESR Soft Case (Amazon-Link) ist eine klassische Silikonhülle und ist im Inneren mit Mikrofaser auskleidet. Auch hier ist der MagSafe-Magnet sehr stark, leichte Erschütterungen, zum Beispiel im Auto, lasen das iPhone weiterhin sicher am Halter. Als Extra gibt es auch hier den ausklappbaren Ständer auf der Rückseite, der auch für einen einfachen Transport genutzt werden kann. Hat man die Hände voll, kann man das iPhone einfach auf einem Finger aufhängen. Das Soft Case fühlt sich sehr geschmeidig an, allerdings werden Staub und Fussel angezogen – hier muss man öfters mal reinigen. Verfügbar ist das Case in den Farben Transparent, Transparent/Schwarz, Schwarz, Dunkelblau und Beige. Die Preise liegen je nach Modell und Ausführung zwischen 23,99 und 32,99 Euro. Auch hier könnt ihr den Gutschein 7EDIMENO für 10 Prozent Rabatt nutzen.

ESR Tough Case mit Stash Stand

Mit dem neuen ESR Tough Case (Amazon-Link) gibt es einen kompletten Rundumschutz. Das iPhone wird in einen Rahmen gelegt, dessen Front eine Folie bietet, danach kommt es in den TPU-Rahmen und ist danach komplett geschützt. Auch hier gibt es verstärkte Ecken, Support für MagSafe und zudem lässt sich das iPhone mit dem Kickstand aufstellen. Für die Kameralinsen gibt es ebenfalls drei Abdeckungen, die mit einem Adapter einfach aufgebracht werden können. Das Case trägt natürlich etwas mehr auf, bietet dafür aber auch einen kompletten Schutz. Das ESR Tough Case ist in Transparent und Transparent/Schwarz erhältlich. Der Preis liegt bei 33,99 und auch hier könnt ihr den Gutschein 7EDIMENO verwenden. Das Tough Case ist derzeit nur für das iPhone 15 Pro Max erhältlich.

ESR für iPhone 15 Pro Max Hülle, stoßfeste Ganzkörper Kompatibel mit MagSafe,... Kompatibilität: Nur für iPhone 15 Pro Max; Enthält individuelle Kamera Schutzfolien aus gehärtetem Glas, die speziell für das iPhone 15 Pro Max...

360°-Gesamtschutz für das Handy: Kratzfeste Acryl-Rückseite mit stoßdämpfenden Air Guard-Ecken und Lautsprecher-Staubschutz, robuster...

ESR Ultra-Tempered-Glass Screen Protector

Wer nur das Display schützen will, kann zum ESR Displayglas (Amazon-Link) greifen. Hier gibt es gleich drei Stück sowie ein Set Kameralinsenschutz. Mit dem mitgelieferten Rahmen kann man das Glas besonders einfach anbringen, zudem sitzt es dann perfekt auf dem Display. Die abgerundeten Kanten bieten eine schöne Haptik, zudem ist das Glas mit bis zu 50 Kilogramm Schlagfestigkeit ausgestattet. Sollte das Displayglas mal splittern, habt ihr immer noch zwei weitere in der Hinterhand. Das Displayglas-Set kostet zwischen 20,99 und 21,99 Euro und auch hier könnt ihr mit dem Gutschein 7EDIMENO 10 Prozent sparen.

ESR HaloLock Universal Ring 360

Wenn ihr schon ein Case im Einsatz habt, das nicht mit MagSafe kompatibel ist, könnt ihr mit diesem kleinen MagSafe-Ring (Amazon-Link) die Hülle kompatible machen. Dieser wird einfach auf die Rückseite geklebt, für die perfekte Positionierung liegen Schablonen mit dabei. Gibt es in Schwarz, Weiß und Blau für je 13,99 Euro, mit dem Gutschein VUFQBMER gibt es noch einmal 10 Prozent Rabatt.