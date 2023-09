Sennheiser Accentum Wireless: Kleiner Bruder des Momentum-Kopfhörers veröffentlicht

Wohl einer der beliebstesten OverEar-Kopfhörer aus dem Hause Sennheiser ist der Momentum 4 Wireless, den auch wir schon in einem ausführlichen Testbericht genauer unter die Lupe genommen haben. Mit einem Preis von aktuell rund 280 Euro ist das Modell allerdings auch kein Schnäppchen. Der neue kleine Bruder, der Sennheiser Accentum Wireless, will eine Möglichkeit für preisbewusste Musikfans bieten.

Mit dem bekannten Sennheiser-Klang und Hybrid Active Noise Cancelling-Technologie ist der Accentum Wireless eine Empfehlung für User, die bei einem kabellosen Kopfhörer Wert auf Audioleistung legen. Die dynamischen 37-mm-Schallwandler sind laut Sennheiser so abgestimmt, „dass sie aufregende Klangerlebnisse mit hervorragender Bassleistung und beeindruckender Klarheit wiedergeben“. Mit dem Kopfhörer kann man dank Bluetooth 5.2 und Multipoint-Konnektivität zudem die eigene Lieblingsmusik noch flexibler genießen. Für eine außergewöhnliche Klangqualität unterstützt der Accentum den aptX HD-Codec, der für ein volles und kräftiges Klangbild sorgt, das man sonst nur von kabelgebundenen Modellen kennt. AAC- und SBC-Codecs sind ebenfalls an Bord und eignen sich perfekt, um auf praktisch jedem Bluetooth-fähigen Gerät Audiocontent zu genießen.

Der Accentum Wireless verfügt über eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden pro Ladung und kann für bis zu 5 weitere Stunden Hörgenuss in nur 10 Minuten per Schnellladefunktion geladen werden. Der langlebige Akku erhöht außerdem die maximale Anzahl an Ladezyklen und damit auch die Lebensdauer des Kopfhörers, was langfristig Elektroschrott reduziert. Das mitgelieferte USB-C-Ladekabel kann die kabellosen Kopfhörer auch in ein kabelgebundenes Headset verwandeln, wenn Bluetooth nicht erlaubt oder aktiviert ist. Dazu schließt man den Accentum per USB-Kabel einfach an ein passendes Gerät an, um den Kopfhörer als Interface für Audiowiedergabe und Sprachkommunikation zu nutzen.

Windschutzmodus für angenehme Telefonate

Der Sennheiser Accentum Wireless ist zudem für mehr als nur den Konsum von Inhalten ausgestattet – zwei eingebaute Mikrofone und ein spezieller Windschutzmodus machen Telefonieren zum Kinderspiel. Die einstellbare Nebengeräuschunterdrückung mit fortschrittlicher Signalverarbeitung sorgt für ein natürliches Gesprächsgefühl und minimiert gleichzeitig Ablenkungen im Hintergrund. Multipoint ermöglicht den nahtlosen Wechsel von einem Bluetooth-Gerät zu einem anderen, ohne dass die Geräte erneut verbunden werden müssen.

Dank des vereinfachten 4-Tasten-Layouts und der optionalen Smartphone-Begleit-App lassen sich die Funktionen des Accentum intuitiv steuern. Von der Verwaltung von Bluetooth-Verbindungen und -Funktionen bis hin zum Experimentieren mit dem 5-Band-Equalizer – die Smart Control App verbessert das Kopfhörererlebnis und ergänzt es durch eine einfache visuelle Benutzeroberfläche. Über die Smart Control App können auch Benutzervoreinstellungen gespeichert und Firmwareupdates durchgeführt werden, damit die Funktionen des Kopfhörers über mehrere Geräte hinweg reibungslos funktionieren.

Die verlängerte Hördauer wird durch den langanhaltenden Tragekomfort perfekt ergänzt. Die Kontaktpunkte der Hörmuschel- und Kopfbügelpolsterung passen sich mühelos an unterschiedliche Gesichtsformen an bieten ein gutes Tragegefühl. Das Accentum-Design spiegelt das kompakte, faltbare Design des Momentum 4 Wireless wider und verleiht der gesamten Kopfhörerreihe einen einheitlichen Look.

Preis und Verfügbarkeit

Der Sennheiser Accentum Wireless wird in Schwarz (Amazon-Link) und in Weiß mit Sandstein-Akzenten (Amazon-Link) erhältlich sein. Die schwarze Farbvariante ist ab dem heutigen 26. September vorbestellbar und wird ab dem 4. Oktober offiziell verfügbar sein. Die weiße Version wird ab Ende November verfügbar sein. Beide Modelle haben einen UVP von 179,90 Euro.

