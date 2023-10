The Wreck: Prämiertes 3D Narrative Game jetzt für iOS

Das Narrative Game „The Wreck“ (App-Store-Link), das ich euch heute vorstelle, ist bereits im März für PC, Mac und Konsole erschienen und steht ab sofort auch für iOS zur Verfügung. In dem aufwendig gestalteten Spiel folgt ihr der Protagonistin Junon durch den wichtigsten Tag ihres Lebens und müsst dabei Entscheidungen treffen, die die Gegenwart verändern und die Zukunft beeinflussen. Triggerwarnung: Es geht um Trauma, Tod und Trauer.

The Wreck ist eine 3D-Visual-Novel, in der ihr der gescheiterten Drehbuchautorin Junon durch den wichtigsten Tag ihres Lebens begleitet. Dabei erfahrt ihr in Rückblenden mehr über Junons Vergangenheit und könnt mit diesem Wissen ihre Gegenwart verändern und damit die Zukunft beeinflussen – damit Junons Leben am Ende nicht „in einem Wrack“ endet.

Wir treffen Junon auf dem Weg ins Krankenhaus, wo sie von einer Ärztin über die Hirnblutung ihrer Mutter, einer berühmten Künstlerin, informiert wird und sich plötzlich damit konfrontiert sieht, über deren Leben und Tod entscheiden zu müssen. Wir erfahren, dass Junon und ihre Mutter nicht das beste Verhältnis haben und dass es auch zwischen Junon und ihrer Schwester nicht immer leicht gewesen zu sein scheint. Über Rückblenden tauchen wir in Junos Vergangenheit ein und lernen mehr darüber, warum sie so ist, wie sie ist.

Als Spieler und Spielerinnen habt ihr die Aufgabe, anhand der zur Auswahl stehenden Dialoge Junons Gegenwart zu verändern, um das Spiel zu einem „glücklichen“ Ausgang zu bringen. Die Steuerung selbst ist dabei sehr einfach, es genügen Klicks auf die jeweiligen Textschnipsel. Da es zum Teil lange Passagen gibt, in denen ihr wenig entscheiden müsst, fühlt sich das Spiel zuweilen an, wie ein gut gemachter und langsam erzählter Film.

Die 3D-Grafik gefällt mir persönlich sehr gut. Auch Sounds und Soundtrack weben sich hervorragend in die Geschichte ein und kreieren für die Geschichte passende Stimmungen. Die Geschichte selbst ist dramaturgisch gut erzählt und auch die Charaktere sind detailliert gezeichnet. Ohne Probleme lässt es sich so tief in das Spiel und dessen Handlung eintauchen.

Wenig verwunderlich ist darum, dass The Wreck bereits mit diversen Game-Awards ausgezeichnet wurde, darunter den „Bestest Best“-Award von Rock Paper Shotgun, sowie den Thumb Culture „Platinum Award“ und eine „Honourable Mention for Excellence in Narrative“ beim Independent Games Festival.

Kostenlos testen

Ihr könnt The Wreck (App-Store-Link) zunächst kostenlos und auch recht ausführlich testen und dann die Vollversion für 7,99 Euro kaufen. Zum Spielen braucht ihr iOS 13 oder neuer. Das Spiel selbst ist in englischer Sprache vertont. Alle Dialoge sind aber auch sehr gut in Deutsch als Untertitel übersetzt. Insgesamt soll die Spielzeit bis zu fünf Stunden betragen.

Wer gerne gut gemachte narrative Spiele mit komplexen Charakteren und einer emotional herausfordernden Handlung spielt, dem lege ich The Wreck definitiv ans Herz.