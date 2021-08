Einfach online kaufen: iTunes-Guthaben mit 15 Prozent Bonus

In den letzten beiden Wochen gab es leider keine überregionalen Angebote rund um Guthabenkarten für iTunes und den App Store. Wer seine digitale Kasse wieder auffüllen möchte, kann ab sofort wieder bequem online zuschlagen.

Beim niederländischen Anbieter Startselect, über den wir in der Vergangenheit bereits zwei Mal hingewiesen haben, gibt es aktuell wieder 15 Prozent Bonus-Guthaben auf die digitalen iTunes-Karten im Wert von 25, 50 und 100 Euro (zum Angebot).

Die Bezahlung ist denkbar einfach und funktioniert am schnellsten per Apple Pay – direkt nach dem Kauf wird euch euer Gutscheincode angezeigt, den ihr dann ganz normal im App Store einlösen könnt.

Bitte beachtet, dass Startselect in einzelnen Fällen zur Sicherheit eine Überprüfung euer persönlichen Daten vornimmt. Das scheint vor allem dann zu passieren, wenn man per PayPal bezahlt oder einen VPN-Dienst aktiviert hat. Am schnellsten und einfachsten klappt es laut eurem Feedback mit Apple Pay.