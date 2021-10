Stranger Things Puzzle Tales: Neues Freemium-Game wird von Apple beworben

Die Geldmaschine wurde wieder angeworfen: Das Entwicklerteam von Next Games macht sich die Beliebtheit der von Netflix produzierten Mystery-Serie Stranger Things zueigen und hat mit Stranger Things Puzzle Tales (App Store-Link) ein neues Freemium-Game im App Store platziert. Auch Apple springt gleich mit auf den Zug auf und bewirbt das Gratis-Game für iPhones und iPads gegenwärtig prominent in der Bannerrotation des Spiele-Bereichs im App Store.

Der Download von Stranger Things Puzzle Tales ist etwa 275 MB groß und kann ab iOS bzw. iPadOS 10.0 oder neuer erfolgen. Wie im App Store auch schon angegeben, verzichtet das Spiel bisher auf eine deutsche Lokalisierung – man muss demnach mit der englischen Sprache Vorlieb nehmen.

Das Spiel selbst ist eine Mischung aus klassischen Match3-Puzzles, die mit rundenbasierten Kämpfen und typischen Rollenspiel-Elementen verbunden werden. In Stranger Things Puzzle Tales lassen sich so über 50 verschiedene Versionen der Charaktere aus den ersten vier Staffeln der Serie sammeln sowie entsprechende Gruppenmitglieder für die Kämpfe basierend auf ihren übernatürlichen Fähigkeiten rekrutieren und diese sukzessive verbessern.

Mysteriöse Aufgaben, Boss Fights und Belohnungen

Die Handlung der Game-Story spielt im altbekannten Örtchen Hawkins in Indiana, in dem auch die Serie selbst angesiedelt ist. Dort warten auf die Spieler und Spielerinnen mysteriöse Aufgaben und große Boss-Kämpfe, unter anderem gegen den Demogorgon, den Gedankenschinder und andere Monster aus der Serie. An verschiedenen Schauplätzen wie dem Hawkins National Laboratory, der Starcourt Mall oder im Palace Arcade gibt es übernatürliche Rätsel zu bewältigen, zudem warten tägliche Belohnungen auf die Gamer.

Finanziert wird der ganze übernatürliche Spaß mittels sehr realen Methoden: In-App-Käufe für Verbrauchsmaterialien. Und hier gibt es mit Münzen, Sternen, Diamanten und mehr gleich eine ganze Reihe. Die Kombination aus Match3-Puzzles, rundenbasierten Kämpfen und einer Story mit RPG-Elementen ist grundsätzlich sehr gut umgesetzt worden, allerdings trübt der Free-to-play-Charakter das Spielvergnügen bereits nach kurzer Zeit. Spiele wie diese gibt es leider schon zuhauf im App Store, und Stranger Things Puzzle Tales ist trotz des sehr erfolgreichen Franchises dahinter auch nur ein weiterer Titel von vielen.