Gott sei Dank: Das schlechteste Rennspiel aller Zeiten wird eingestellt

Ich habe wirklich kurz überlegen müssen, wie ich die folgenden Zeilen verfasse. Denn ich bin mir absolut sicher, dass die meisten Personen aus dem Entwicklerteam einfach nur das umgesetzt haben, was einige wenige Menschen entschieden haben. Und diese Vorgaben waren so ziemlich das allerletzte, was mir in den vergangenen Jahren vorgesetzt wurde.

Es gibt da draußen viele Spiele, die einfach nur schlecht sind. Aber bei Project Cars Go (App Store-Link) reden wir nicht von irgendwem. Das Spiel stammt von Slightly Mad Studios, das 2019 für 30 Millionen US-Dollar von Codemasters gekauft wurde. Als Publisher tritt Gamevil auf, das bereits 2017 mit 400 Millionen Euro bewertet wurde.

Nur sieben Monate nach dem Launch eines zunächst einmal ziemlich vielversprechenden Projekts hat man nun das Ende von Project Cars Go verkündet. Bereits ab dem 1. November wird das Spiel nicht mehr im App Store zu finden sein. Am 30. November werden dann sämtliche Server abgeschaltet, so dass nicht mehr weiter gespielt werden kann. Vom 1. Dezember bis zum 22. Januar können über den Support Anfragen zu Rückerstattungen eingereicht werden. „Erstattungen gibt es für Inhalte, die vor Bekanntgabe der Beendigung der Unterstützung gekauft wurden und zum Zeitpunkt der Beendigung noch vorhanden sind“, heißt es vom Entwicklerteam.

Darum war Project Cars Go so dermaßen schlecht

Am Ende war das Spiel eine echte Schande, das muss ich als Motorsport-Fan einfach so sagen. Warum? In Project Cars Go wird nicht gelenkt. Ihr habt keinen Einfluss darauf, wie das Auto über die Strecke fährt. Der Computer entscheidet, wer wie überholt wird. Euer Job? Im richtigen Moment auf den Bildschirm zu drücken, immer dann wenn ihr eines der bunten Tore auf der Strecke durchfahrt.

In meinem Bericht im März habe ich nicht ohne Grund geschrieben: „Mir tun einfach nur die Leute leid, die sich auf ein möglicherweise tolles Rennspiel gefreut haben, denn die Grafik ist tatsächlich gelungen. Ebenso tun mir die Entwickler leid, die diesen Quatsch programmieren mussten. Mir tut es leid, dass ein toller Name aus der Rennspiel-Szene so dermaßen durch den Dreck gezogen wird.“

Nur bei einer Sache habe ich mich zum Glück getäuscht: „Und am schlimmsten ist die Tatsache, dass so viel Marketing-Budget hinter Project Cars Go stehen dürfte, dass das Spiel am Ende doch ein Erfolg wird.“