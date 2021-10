Die Top-Themen der Woche: Drei Hardware-Highlights von Apple

Was für eine Apple-Woche, vor allem der Dienstag hatte es in sich. Gleich drei Mal klingelte es bei uns an der Tür: Neben zwei neuen MacBook Pro und den AirPods der dritten Generation wurde natürlich auch das neue Poliertuch geliefert, zu dem ich euch gleich einen ausführlichen ersten Eindruck geliefert habe.

Diese Zeilen entstehen übrigens auf der Tastatur des neuen MacBook Pro mit 14 Zoll Display und M1 Pro Chip. Auch wenn mir die Umgewöhnen von 16 auf 14 Zoll in den ersten Tagen etwas schwer gefallen ist, bin ich mittlerweile restlos begeistert. Rund um die Notch sind zwar noch ein paar Software-Anpassungen notwendig, aber das Gesamtpaket ist meiner Meinung nach schon wirklich phänomenal. Besonders beeindruckend: Während das MacBook Pro aus 2019, eigentlich ja ein ziemlich gut ausgestatteter Computer, selbst bei einfachen Aufgaben schon warm wurde, bleibt der viel schnellere Nachfolger im Office-Betrieb kalt.

Nicht vergessen wollen wir an dieser Stelle die AirPods der dritten Generation. Natürlich siedeln sie sich unterhalb der AirPods Pro an, sind klanglich aber fast auf Augenhöhe. Somit sind sie für die Personen interessant, die sich keine Silikon-Stöpsel in die Ohren schieben wollen. Meine Eindrücke könnt ihr bereits nachlesen.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick