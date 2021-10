Ab heute Abend erhältlich: Das neue macOS Monterey

Heute Abend, vermutlich gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit, wird Apple sein letztes großes Update in diesem Jahr ausrollen. Nachdem iPhone, iPad und Apple Watch schon im September an der Reihe waren, kümmert man sich jetzt um die Macs. Mit dem neuen macOS Monterey wird es eine Vielzahl neuer Funktionen geben, in diesem Artikel wollen wir euch mit den wichtigsten Informationen versorgen.

Diese Macs bekommen das neue macOS Monterey

Selbst ein acht Jahre alter Mac bekommt noch ein Update auf das neue System. Es gibt aber auch einige Macs, für die es kein Update mehr von macOS Big Sur auf macOS Monterey gibt. Das sind in diesem Fall der iMac aus 2014, das MacBook Air aus 2013 und 2014 sowie das MacBook aus 2015. Die Installation ist auf den folgenden Modellen möglich:

iMac 2015 und neuer

iMac Pro 2017 und neuer

MacBook Air Early 2015 und neuer

MacBook Pro Early 2015 und neuer

Mac Pro Late 2013 und neuer

Mac mini Late 2014 und neuer

MacBook Early 2016 und neuer

Über 100 neue Funktionen in einem Video

Wenn ihr keine Lust habt, euch durch die ganzen Update-Notizen zu wühlen, könnt ihr im folgenden Video über 100 neue Funktionen und Änderungen in Bild und Ton sehen:

Diese Neuerungen haben es nicht in das Update geschafft

Mit Blick auf die Vorstellung auf der WWDC im Juni gibt es zwei wichtige Funktionen, die ihr heute Abend nicht sehen werdet. So gab es beispielsweise umfassende Kritik am neuen Safari-Design. Apple hat hier bereits in den letzten Beta-Versionen zurückgerudert und wird den Browser optisch zunächst einmal unverändert lassen.

Etwas später wird Universal Control an den Start gehen, bei uns wird das ganze „Nahtlose Steuerung“ genannt. Mit Universal Control könnt ihr zum Beispiel einen Mac und ein iPad nahtlos bedienen und steuern. In der Demo auf der WWDC hat Apple gezeigt, dass sich Dateien einfach zwischen den beiden Geräten verschieben lassen und die Maus nahtlos zwischen den Displays wechselt.

Das sind die Highlights im neuen macOS Monterey

Kurzbefehle kommen auf den Mac und helfen Anwender:innen dabei, tägliche Aufgaben zu automatisieren und so produktiv zu werden wie nie zuvor. Wie auf dem iPhone und iPad können Nutzer:innen mit Kurzbefehlen auf dem Mac ihre Aufgaben schnell mit den Apps, die sie am häufigsten verwenden, erledigen.

Neue Features in Notizen helfen dabei, besser organisiert zu bleiben, zusammenzuarbeiten und von überall aus Notizen zu erstellen. Mit Schnellnotizen können Notizen auf neue Art systemweit genutzt werden und Anwender:innen können ihre Gedanken und Ideen an jedem Ort aufschreiben, wo auch immer sie gerade inspiriert werden.

Mit Fokus können Mac Nutzer:innen sich ganz auf sich konzentrieren und automatisch Mitteilungen filtern, die nichts mit ihrer aktuellen Aktivität zu tun haben. Sie können mit ihrem Status anderen signalisieren, wenn sie sich konzentrieren müssen und nicht gestört werden möchten.

FaceTime besitzt eine Reihe neuer Audio- und Videofeatures, die Anrufe natürlicher und lebensechter werden lassen. Mit 3D-Audio während eines FaceTime Anrufs hört man die Stimmen der jeweiligen Person aus der Richtung, wo die Person sich während des Anrufs auf dem Display befindet.

Mit AirPlay to Mac können Nutzer:innen nahezu alles von ihrem iPhone oder iPad direkt auf dem brillanten Retina Display des Mac abspielen, vorführen und teilen – von den neuesten Filmen und Games bis hin zu Urlaubsbildern und Präsentationen.

Mit dem neuen interaktiven Globus in Karten und faszinierenden, detailreichen Stadtansichten können Nutzer:innen auf dem großen, brillanten Mac Display die Schönheiten der Erde auf ganz neue Art durchsuchen und entdecken.

Livetext nutzt maschinelles Lernen, um Text wie Telefonnummern, Webseiten, Adressen und Trackingnummern in Bildern zu entdecken, damit Nutzer:innen den Text kopieren und an anderer Stelle einfügen, Anrufe starten, eine Webseite öffnen und Informationen finden können.