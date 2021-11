Ab heute 20 Prozent Bonus-Guthaben auf iTunes-Karten

Wir starten mit einer guten Nachricht in die neue Woche, den neuen Monat und diesen halbe Feiertag, der Deutschland spaltet. Bei Rossmann gibt es derzeit Guthaben für iTunes und den App Store zum attraktiven Kurs.

Vom 1. bis zum 5. November bekommt ihr in der Drogerie-Kette einen Bonus von bis zu 20 Prozent. Beim Kauf einer Guthabenkarte im Wert von 25 Euro gibt es 2,50 Euro obendrauf. Bei 50 Euro sind es schon 7,50 Euro und bei der großen 100 Euro Karte sind es die maximalen 20 Prozent, also in diesem Fall 20 Euro.

Das zusätzliche Guthaben gibt es bei dieser Aktion in Form eines Bonus-Codes auf dem Aufladebeleg.