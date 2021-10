So viel Geld könnt ihr mit Apple One sparen

Mit dem Start vom Apple Fitness+, der für den 3. November angekündigt ist, wird es auch eine neue Abo-Option für uns in Deutschland geben: Apple One Premium macht sich für den Start bereit. Aber was genau hat es mit Apple One eigentlich auf sich? Wir wollen euch das Service-Bundle noch einmal im Detail vorstellen und zeigen, wie viel Geld ihr jeden Monat sparen könnt.

„Apple One kombiniert vier großartige Apple Services in einem einfachen Abonnement. Hol dir das passende Bundle für dich – oder für deine Familie. Alle Benutzer haben auf allen ihren Geräten privaten Zugriff auf jeden Service. Mehr bekommen und weniger bezahlen ist mit Apple One einfacher als je zuvor“, schreibt Apple auf seiner Webseite.

Das normale Apple One ist bereits seit einem Jahr erhältlich und kombiniert vier Dienste miteinander. Entweder bucht man es als Einzelperson oder als Familie mit bis zu fünf weiteren Personen. Wie viel man sparen kann, verraten euch die folgenden Listen.

Apple One Einzelperson für 14,95 Euro im Monat

Apple Music (9,99 Euro)

Apple TV+ (4,99 Euro)

Apple Arcade (4,99 Euro)

iCloud 50 GB (0,99 Euro)

monatlicher Einzelpreis: 20,96 Euro

Apple One Familie für 19,95 Euro im Monat

Apple Music Familie (14,99 Euro)

Apple TV+ (4,99 Euro)

Apple Arcade (4,99 Euro)

iCloud 200 GB (2,99 Euro)

monatlicher Einzelpreis: 27,96 Euro

Man kann es im Prinzip vereinfachen: Wenn man die Services wie Apple Music und iCloud ohnehin schon nutzt, bekommt man Apple TV+ und Apple Arcade ziemlich günstig mit dabei.

Als weitere Option wird es demnächst Apple One Premium geben. Dieses ist direkt für die gesamte Familie gültig und umfasst neben den vier bekannten Services auch das neue Fitness+. Gemessen am Einzelpreis ist Apple One Premium besonders attraktiv, wie euch die folgende Liste zeigt:

Apple One Premium für 28,95 Euro im Monat

Apple Music Familie (14,99 Euro)

Apple TV+ (4,99 Euro)

Apple Arcade (4,99 Euro)

iCloud 2 TB (9,99 Euro)

Apple Fitness+ (9,99 Euro)

monatlicher Einzelpreis: 44,95 Euro

Es ist für alle drei Service-Bundles übrigens noch weiteres Sparpotential vorhanden. Bevorzugt wird die monatliche Gebühr nämlich vom App Store Guthaben abgebucht. Wer dieses regelmäßig mit rabattierten Guthabenkarten auflädt, kann noch einmal 10 bis 20 Prozent zusätzlich sparen.

So könnt ihr Apple One abonnieren

Um ein Service-Bundle zu buchen, ruft ihr einfach mit dem Safari-Browser die Adresse one.apple.com auf. Aktuell stehen die beiden Apple One Tarife zur Auswahl, Apple One Premium dürfte dann ab dem 3. November über die gleiche Adresse buchbar sein.