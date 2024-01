Einkaufsverlauf: iOS 17.4 bietet erweiterte Ansicht im App Store

iOS 17.4 wird weitreichende Änderungen mitbringen, Apple muss hier die Forderungen der EU und des Digital Markets Act umsetzen. Im App Store hat Apple ebenfalls Änderungen vorgenommen und aus dem bisher bekannten Menüpunkt „Gekauft“ wird jetzt der „Kaufverlauf“.

Bisher konnte man über „Gekauft“ sehen, welche Apps geladen und gekauft wurden. Wer seine Käufe mit der Familie teilt, sieht hier auch die Einkäufe der anderen Mitglieder. Separat davon könnt ihr über den Punkt „Abonnements“ einsehen, welche Abonnements ihr abgeschlossen habt.

Kaufverlauf bietet mehr Details

Im neuen Kaufverlauf beziehungsweise Einkaufsverlauf werden alle Einkäufe gesammelt aufgelistet. Gleichzeitig könnt ihr über Filter die Statistik und Auflistung eingrenzen. So könnt ihr den Zeitraum bestimmen (letzte 30 Tage, dieses Jahr, benutzerdefiniert) und die Kostenart (kostenlos, gekauft) wählen. Ebenso könnt ihr den Typ bestimmen, also ob es sich um Apps, In-App-Käufe, Abos, Musik, Videos, Bücher, AppleCare+ oder andere Einkäufe handelt. Zusätzlich lässt sich der Verlauf auch nur für bestimmte Mitglieder in der Familienfreigabe sortieren.

Der neue Kaufverlauf soll die Übersicht vereinfachen und wirklich alle Käufe, Apps und Abos auflisten. Ihr könnt weiterhin nach Apps, Namen oder Bestellnummern suchen, wobei die Suche nicht mehr übergreifend für alle Zeiträume möglich ist. Hier müsst ihr vorab einen Zeitraum einstellen, maximal kann ein ganzes Jahr gewählt werden.

iOS 17.4 kommt Anfang März

Apple macht iOS 17.4 Anfang März für alle verfügbar. Derzeit befindet sich iOS 17.4 im Beta-Test und steht im Developer-Programm als auch im Public Beta-Programm zur Installation bereit.