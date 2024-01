Onlyoffice Docs 8.0: Ausfüllbare PDF-Formulare, verbesserte Barrierefreiheit und mehr

Die Open-Source Cloud-Office-Anwendung Onlyoffice Docs hat ein großes Update auf Version 8.0 beschert bekommen. Den Dokumenteneditor könnt ihr als Online- oder Desktop-Applikation nutzen. Neu in Version 8.0 ist nun die Option, eigene Formulare im PDF-Editor zu erstellen und diese online oder in den entsprechenden Apps auszufüllen. Auch die Screen-Reader-Funktionen, die Menschen mit Seheinschränkungen die Nutzung von Onlyoffice ermöglichen sollen, sind nun fester Bestandteil der Anwendung. Wir stellen euch alle Änderungen im Detail vor.

Ausfüllbare PDF-Formulare

Im PDF-Editor von Onlyoffice könnt ihr ab sofort PDF-Formulare erstellen und diese sowohl online also auch in den Apps ausfüllen. Ihr könnt DOCXF-Vorlagen nutzen, mit deren Hilfe ihr verschiedene Arten von Feldern in die Formulare einfügen und auch anpassen könnt. Zusätzlich werden Dokumente nun nicht mehr standardmäßig im OFORM-Format erstellt, sondern direkt im PDF-Format.

Screen Reader für mehr Barrierefreiheit

Menschen mit Seheinschränkungen können Screen Reader nutzen, um sich zum Beispiel Aktionen, die in den Editoren vorgenommen werden, vorlesen zu lassen. In Onlyoffice 7.5 waren die Screen-Reader-Funktionen bisher nur in der Beta-Version verfügbar. Nun sind sie vollständig einsatzbereit.

Bidrektionaler Text und RTL-Eingabe

Weitere Neuerungen sind die Unterstützung von bidirektionalen Texten und – als Beta – auch die RTL-(Rechts-nach-Links)-Eingabe. In einer der nächsten Updates soll die Unterstützung von RTL-Schrift erweitert werden, um etwa die korrekte Ausrichtung der Schrift automatisch erkennen zu können.

Weitere Neuerungen

Version 8.0 von Onlyoffice Docs kommt zudem mit weiteren Features, die die Arbeit an Dokumenten, Präsentationen und Tabellen einfacher machen sollen. Im Tabelleneditor könnt ihr nun auf eine Zielwertsuche, einen Diagramm-Assistenten und Serienfunktionen für das schnelle Erstellen von Zahlenreihen zugreifen. Im Präsentationseditor könnt ihr nun die Endfarbe für Animationen wählen und Benutzer-Avatare einrichten. Im Dokumenteditor wurden die Bedienfelder für Kommentare verbessert und die Funktion „Kommentar hinzufügen“ dem Bereich „Sortieren und mehr“ zugeordnet.

Neue Sprachversionen und überarbeitetes UI für Plugins

Onlyoffice Docs 8.0 ist jetzt zusätzlich zu den bisherigen Sprachversionen auch in Arabisch und Serbisch nutzbar. Zudem wurde das User Interface überarbeitet, sodass ihr mehrere visuelle Plugins gleichzeitig verwenden könnt.

Ihr könnt Onlyoffice Docs 8.0 ab sofort auf der Webseite der Entwickler herunterladen.