Für besseres WLAN: Amazon reduziert Eero Mesh-Router

Schnelles WLAN ist zuhause für vieles sehr wichtig. Immer mehr Dienste setzten eine aktive Internetverbindung voraus, es gibt immer mehr Streamingdienste, immer mehr Geräte im Netzwerk und mehr. Ein zuverlässiges Wi-Fi ist nicht zu unterschätzen und heute bekommt ihr die Eero Mesh-Router (Amazon-Link) wieder günstiger.

Und ich bin ganz ehrlich: So langsam wird das Portfolio von Eero unübersichtlich und man weiß gar nicht so genau welches Modell man kaufen soll. Am Ende des Tages kann man wohl festhalten: Wer sein WLAN verbessern möchte und nicht zu viele Geräte im Einsatz hat, wird auch mit der Basisversion zurechtkommen. Bei den anderen Modellen gibt es Dual-Band und Tri-Band. Mit drei Bändern gibt es noch mehr Kapazitäten und ihr seid besser für die Zukunft gerüstet. Gleichzeitig sind die maximalen Geschwindigkeiten bei den teureren Modellen natürlich höher, aber es ist auch nur so viel möglich, wie an der Leitung anliegt.

Ebenso sei gesagt: Es muss nicht immer das 3er Set sein. Mit drei Einheiten könnt ihr sehr große Wohnungen und Häuser abdecken. Wenn die eigene Wohnung nicht zu verwinkelt ist, tut es manchmal sogar eine Einheit, zwei Module sind in sehr vielen Fällen ausreichend. Wer auf Nummer sicher gehen will und auch in der letzten Ecke blitzschnelles WLAN möchte, kann natürlich direkt drei Einheiten aufstellen.

Eero ab 59,99 Euro

Eero 6+ ab 109,99

Eero 6E

